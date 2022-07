RED dégaine ses promotions de l’été sur les forfaits mobiles

Pendant les vacances, il est toujours important d’avoir un bon forfait mobile pour pouvoir capter et aller sur internet où que l’on se trouve. RED by SFR a donc décidé de brader toutes ses offres jusqu’au 8 août, du plus petit forfait jusqu’au forfait 5G avec 200 Go de data. Vous trouverez même un deal avec un iPhone X offert !



Depuis le 26 juillet et jusqu’au 8 août 2022, RED by SFR proposent des forfaits mobiles sans engagement à petit prix. Détail important, ces offres ont un prix définitif qui n’augmentera pas au bout d’une année d’abonnement.

Chaque offre bénéficie des appels illimités en France métropolitaine et DOM (sauf Mayotte) mais aussi des SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. Depuis l’Europe et les DOM vous aurez aussi les appels/SMS/MMS en illimité.

Vous avez aussi la possibilité de rajouter des options comme la possibilité d’utiliser la 5G pour 5 euros de plus (sauf pour le forfait 5 Go) ou d’avoir une enveloppe de data de 20 Go à utiliser en Europe et DOM mais aussi aux États-Unis et au Canada. Cette option vous coûtera également 5 euros supplémentaires.

Pour l’ensemble de ces offres, vous pouvez choisir entre une carte SIM physique ou virtuelle. Dans les 2 cas, cela vous coûtera 10 euros au moment de la souscription.

5 Go à 5 € par mois

Comme nous vous l’avions indiqué dans notre comparatif sur les meilleurs forfaits mobiles à moins de 5 euros (https://www.phonandroid.com/meilleur-forfait-mobile-pas-cher-5-euros.html), le forfait RED by SFR de Go est à seulement 5 euros sur le réseau 4G. Si l’enveloppe de data n’est pas suffisante, vous avez la possibilité de faire jusqu’à 4 recharges de 1 Go au prix de 2 euros par recharge. Attention, au delà, votre internet sera bloqué. Vous aurez alors pour seule solution d’utiliser les hotspots SFR Wifi. Cette offre est étonnamment plus généreuse pour une utilisation dans l’UE et les DOM avec une enveloppe internet de 6 Go.

80 Go à 14 € par mois

Pour 9 euros supplémentaires, vous pouvez profiter de 80 Go de data sur le réseau 4G. Pour utiliser le réseau 5G, cela vous coutera 5 euros en option. Si vous arrivez à consommer vos 80 Go, notamment si vous utilisez votre smartphone comme modem pour votre ordinateur, vous pourrez toujours recharger 4 fois de 1 Go pour 2 euros par recharge. Au delà votre internet sera coupé. Jusqu’à la fin du mois. Depuis l’Europe et les DOM, vous bénéficiez de 15 Go d’internet à utiliser.

200 Go à 19 € par mois

SFR a pensé aux plus gros utilisateurs de bande passante avec ce forfait 200 Go pour 19 euros par mois. Cette offre sera particulièrement intéressante pour les amateurs de streaming. Cette offre utilise le réseau 4G mais vous pouvez choisir l’option 5G pour 5 euros supplémentaires. Pour une utilisation en UE et DOM, vous aurez aussi une enveloppe non négligeable de 20 Go.

Red Deal : un iPhone X offert avec ton forfait 100 Go

En parallèle, SFR propose aussi son Red Deal, aussi valable jusqu’au 8 août 2022.

Cette offre vous permet de bénéficier pour seulement 15 euros par mois d’un forfait 100 Go avec un iPhone X reconditionné offert. Seule différence avec les 3 offres précédentes, ce deal vous engage pour 24 mois.

L’iPhone X offert est un appareil reconditionné en grade C, ce qui signifie qu’il est en état correct. Il peut donc avoir des traces d’usure sur la coque ou des rayures sur l’écran. Il est garanti 24 mois, livré avec des accessoires neufs. Il est équipé d’une carte SIM qui vous coutera 1 euros au lieu des 10 euros demandés pour les autres forfaits.

Avec votre iPhone X, vous pourrez donc profiter d’un forfait internet 100 Go. Vous aurez la possibilité si nécessaire de faire une recharge de 50 Go pour 10 euros. Vous bénéficiez bien sûr toujours des appels illimités, SMS et MMS illimités selon les mêmes conditions que tous les autres forfaits. Depuis l’Union Européenne et les DOM, vous avez à votre disposition 18 Go d’internet mobile.

