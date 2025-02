La fibre RED by SFR passe à prix cassé à seulement 23,99 €/mois avec mise en service offerte !

Vous cherchez un abonnement internet ultra-rapide sans pour autant devoir payer une fortune chaque mois ? RED by SFR propose en ce moment une offre à seulement 23,99 €/mois avec frais de mise en service offerts. Ne passez pas à côté !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les abonnements internet pour accéder aux très haut débits offerts par la fibre sont souvent bien plus coûteux que les abonnements qui nous permettaient d’accéder simplement à l’ADSL. Mais la fibre est maintenant indispensable pour pouvoir regarder la TV en 4K ou jouer en ligne par exemple.

Alors comment faire pour profiter de la fibre sans vous ruiner ? La réponse : RED by SFR. L’opérateur low cost de SFR propose en ce moment une offre promotionnelle qui cumule les bons points à commencer par son prix mensuel à seulement 23,99 euros. Mais ce n’est pas tout ! On vous explique tout.

Les caractéristiques du forfait fibre pas cher de RED by SFR

Un forfait fibre pas cher, c’est bien mais encore faut-il qu’il ait de bonnes caractéristiques et qu’il n’y ait pas des coûts cachés. En ce qui concerne les coûts, la location de la SFR box 7 est incluse dans le prix de l’abonnement. Par ailleurs, les frais de mise en service, normalement facturés 39 euros, sont gratuits en ce moment. Enfin, jusqu’au 17/03/2025, RED by SFR rembourse jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur.

D’un point de vue caractéristiques, vous profiterez de débits internet jusqu’à 1 Gb/s en download et en upload et du Wifi 5. Vous avez également les appels illimités depuis la box vers les fixes de plus de 100 pays offerts, soit une réduction de 5 euros par mois. Vous avez aussi accès à 35 chaines TV gratuitement via l’app RED TV disponible sur vos appareils mobiles.