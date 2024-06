En prévision des vacances d'été 2024, RED by SFR permet à ses nouveaux clients de souscrire à un forfait 5G pas cher avec une enveloppe de data assez confortable. L'opérateur propose en effet une offre mobile 200 Go pour moins de 10 euros par mois.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au mercredi 3 juillet 2024, RED by SFR, la filiale low-cost de l'opérateur téléphonique français au carré rouge, propose son forfait mobile 5G 200 Go pour un prix mensuel de 9,99 euros. L'offre mobile étant sans engagement, il sera possible de résilier le forfait à tout moment si son tarif était amené à évoluer ultérieurement. De plus, le forfait n'a aucune condition de durée.

Hormis les 200 Go de data avec une couverture mobile en 5G, le forfait comprend aussi des appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Les SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine sont également de la partie. Au cours d'un déplacement à l'étranger, il est possible de profiter des appels, SMS/MMS illimités, et de 27 Go par mois d'internet utilisables depuis l’Union Européenne/DOM. Au-delà des 27 Go par mois, l'opérateur impose une facturation à hauteur de 0,0018 euro par Mo.

Pour terminer, il faut savoir que la carte SIM triple découpe au prix unitaire de 10 euros est envoyée par voie postale après la validation complète de la part de RED by SFR. Et si l'offre mobile n'est pas convaincante pour vous, nous vous conseillons de consulter notre comparateur de forfaits mobiles 5G pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et surtout à votre budget.