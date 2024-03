RED casse le prix de la 5G avec un forfait 130Go à moins de 13€

Pendant quelques jours, l’option 5G est offerte chez RED by SFR pour toute souscription du forfait 130Go ! Vous pouvez ainsi profiter d’une large quantité de data en 5G pour moins de 13€ par mois. On vous dit tout sur l’offre ci-dessous.

Découvrir le forfait 130Go 5G à 12,99€/mois

RED by SFR bouscule le marché des télécoms avec une offre aussi audacieuse qu'attractive : pour une période limitée, l'opérateur offre l'option 5G sur son forfait 130Go sans aucun surcoût supplémentaire. Ce qui signifie que les consommateurs peuvent désormais accéder à une connectivité ultra-rapide pour moins de 13€ par mois.

La 5G, avec ses vitesses de téléchargement et de chargement nettement supérieures à celles de la 4G, promet de transformer notre manière de consommer du contenu en ligne, de jouer ou encore de travailler à distance. Disposer d'une large enveloppe de data devient alors essentiel pour tirer pleinement parti de cette technologie. Avec 130Go de data, les utilisateurs peuvent streamer des vidéos en haute définition, participer à des vidéoconférences sans interruption ou encore télécharger des fichiers volumineux en un clin d'œil, et ce, sans craindre de dépasser leur limite mensuelle.

Forfaits 130Go et 100Go 5G RED : flexibilité et prix imbattables

Avec le forfait 130Go 5G RED, vous profitez de tous ces avantages pour seulement 12,99€/mois, sans engagement. Il inclut également des appels illimités vers les fixes et mobiles en France Métropolitaine et dans l'Union européenne, ainsi que les SMS/MMS illimités. En prime, les voyageurs apprécieront particulièrement les 27Go de data supplémentaires utilisables depuis l'Europe et les DOM, permettant de rester connecté même à l'étranger sans craindre d'exorbitants frais de roaming. Vous en souhaitez encore plus ? Pour 5€/mois, le forfait vous propose 35Go de data en UE et dans les DOM, dont 20Go en Suisse, à Andorre, aux USA et au Canada.

Grâce à cette offre exceptionnelle, le forfait 130Go 5G RED se retrouve au même prix que le forfait RED 100Go 5G, lui aussi à 12,99€/mois. Il inclut 100Go de data avec 22Go de data en UE et dans les DOM, ainsi que les appels et SMS illimités. Pour ceux qui n’ont pas besoin de 130Go par mois, c’est une très bonne alternative. Et si vous n’avez pas non plus besoin de la 5G, ce forfait existe en version 4G pour seulement 9,99€/mois ! Vous profitez ainsi de 100Go par mois pour moins de 10€ par mois, et ce, sans aucun engagement.

Voir toutes les offres RED à prix mini

Les avantages de souscrire chez RED by SFR

Choisir RED by SFR, c'est opter pour la flexibilité, l'innovation et la fiabilité. L'un des principaux avantages réside dans l'absence d'engagement, permettant aux utilisateurs de modifier ou d'annuler leur forfait à tout moment sans frais supplémentaires. De plus, en tant que filiale de SFR, RED bénéficie de l'infrastructure solide et de l'expertise technique de sa maison mère, garantissant une qualité de service et une couverture réseau exceptionnelles.

Enfin, RED by SFR se distingue par son approche centrée sur le client, offrant une expérience utilisateur simplifiée grâce à une application dédiée permettant de gérer son forfait, suivre sa consommation et accéder au support clientèle en toute facilité. Avec ces avantages, l'offre de RED by SFR s'adresse non seulement à ceux qui cherchent à profiter de la 5G à un prix accessible, mais aussi à ceux qui valorisent la transparence, la flexibilité et la qualité de service dans leur choix d'opérateur mobile.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par RED by SFR.