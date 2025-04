Forfait 5G pas cher : RED by SFR casse le prix de son offre 100 Go !

À l’heure où tout est toujours plus cher, voici une excellente solution pour faire des économies chaque mois : changer son forfait mobile pour passer chez RED by SFR. Les nouveaux abonnés pourront bénéficier d’un prix mini sur le forfait 100 Go avec connexion 5G. Ça n'est pas tous les jours que vous trouverez une offre comme celle-ci alors profitez-en !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez investi dans un téléphone 5G mais vous trouvez les forfaits trop chers ? Nous avons la solution pour vous. En ce moment, l’opérateur low cost RED by SFR propose un forfait 5G à tout petit prix. Il s’agit du forfait 100 Go à seulement 6,99 euros par mois.

En plus, c’est un abonnement sans engagement et sans condition de durée. Vous pourrez donc le résilier à tout moment si vous n’en avez plus besoin. Vous l’aurez compris, cette offre exceptionnelle va vous permettre d’économiser de l’argent chaque mois tout en bénéficiant de la vitesse de la 5G et d’une enveloppe de data conséquente de 100 Go.

Quelles sont les caractéristiques du forfait 5G 100 Go de RED by SFR ?

Le forfait mobile proposé par RED by SFR inclut une enveloppe de 100 Go de données mobiles compatibles avec le réseau 5G. Si vous avez un smartphone compatible, vous bénéficierez donc d’une vitesse de connexion inégalable.

Mais ce n’est pas tout puisque, malgré son tout petit prix, ce forfait ne fait pas de concession. Il intègre ainsi les appels illimités vers tous les numéros fixes et mobiles, en France métropolitaine ainsi que dans les départements d’outre-mer (à l’exception de Mayotte). Les SMS et MMS peuvent également être envoyés en illimité vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

En cas de séjour ou de déplacement à l’étranger, vous pourrez également utiliser votre forfait : les appels, SMS et MMS demeurent illimités depuis l’Union Européenne (Monaco inclus) et les DOM. En plus, une enveloppe de 26 Go de data mensuelle est mise à disposition pour une utilisation internet depuis ces zones. Quant à la carte SIM, elle est disponible en version triple découpe ou au format e-SIM (si vous avez un smartphone compatible e-SIM), contre un paiement unique de 10 euros.

Ce forfait ne répond pas pleinement à vos besoins ? Pas de souci, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleurs forfaits 5G qui peut vous aider à identifier l’offre la plus adaptée à vos attentes et à votre budget.