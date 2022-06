Red by SFR vous offre le Xiaomi 11 Lite NE : le smartphone est à 0 € avec ce deal inédit

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est à 0 € au lieu de 399 € chez RED by SFR. Le smartphone est en effet gratuit grâce à une offre associée à un forfait mobile très intéressant à la base. Ce deal est fait pour vous si vous recherchez un smartphone performant et bon en photo, le tout avec un forfait mobile confortable.

Le RED DEAL proposé ce jour nous a tapé dans l'œil et il va surement vous plaire si vous êtes à l'affût d'une bonne occasion pour changer de smartphone. Tout en profitant par ailleurs d'un forfait mobile parmi les plus intéressants du moment. Vous pouvez en effet vous offrir le Xiaomi 11 Lite 5G NE pour 0 € au lieu de 399 €.

Cette offre est d'autant plus intéressante que le smartphone fait partie des meilleurs du marché en termes de rapport qualité prix. Il est équipé du SoC Snapdraon 778G, l'une des références actuelles sur le segment milieu de gamme. La version en promo dispose de 128 Go de stockage interne. Et vous avez la possibilité de l'étendre grâce à la présence d'un port microSDXC.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est un bon smartphone dont les aouts sont : un écran bien calibré, des performances satisfaisantes et un design agréable. Et si la partie photo importe beaucoup pour vous, ce modèle prend de beaux clichés, surtout de jour.

Un forfait mobile de 100 Go à 15 Go à 15 € par mois

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est offert certes, mais pas sans condition. Il vous faut en effet souscrire au forfait RED by SFR intégrant 100 Go de data en 4G à 15 € par mois. Cette offre est plus équilibrée que celle de 120 Go à 20 € que propose aussi l'opérateur en ce moment. Bien sûr, ce forfait est conditionné par un engagement et il est de 24 mois.

Pour le reste, le forfait inclut les appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine, mais aussi en Amérique du Nord et DOM (hors Mayotte) ainsi que vers les fixes de 52 destinations. Sans oublier les SMS/MMS limités à 200 destinataires différents par mois.

La carte SIM triple découpe de RED coûte seulement 1 € au lieu 10 € habituellement ailleurs. Cette offre est valable jusqu'au 20 juin 2022. Vous avez donc quelques jours pour y souscrire si elle vous intéresse. Et si vous recherchez d'autres deals intéressants sur les forfaits mobiles, sachez qu'Orange propose un forfait de 80 Go à 9,99 € en ce moment. Il est également possible de souscrire à trois autres forfaits de choc sur le réseau Bouygues Telecom via ses associés du virtuel.