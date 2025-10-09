RED by SFR casse le prix de ses offres 100 Go, 250 Go et 350 Go : c’est le moment de profiter d’un forfait 5G pas cher !

Votre forfait mobile vous coûte trop cher mais vous voulez garder la vitesse de la 5G et une grosse enveloppe de data ? RED by SFR propose actuellement trois forfaits 5G à un excellent rapport data/prix. Ainsi, vous avez le forfait 100 Go à 8,99 € par mois, celui de 250 Go à 13,99 € par mois et celui de 350 Go spécial voyage à 19,99 € par mois seulement. On vous dit tout !

Aujourd’hui, la quasi-totalité des nouveaux téléphones sont compatibles 5G. Mais les forfaits les moins chers ne proposent pas toujours la 5G et/ou une enveloppe de données internet suffisante pour ne pas griller toute sa data en quelques jours seulement.

Vous cherchez un opérateur qui propose la vitesse de la 5G et au moins 100 Go de data pour un prix mini ? Ce bon plan est fait pour vous. Ça se passe sur le site de l’opérateur low cost RED by SFR ! Vous pourrez y trouver 3 abonnements sans engagement. Vous aurez donc la possibilité de résilier dès que vous le souhaitez si jamais vous trouvez un abonnement plus intéressant dans le futur. De plus, vous n'avez pas à vous inquiéter d'une potentielle augmentation de la facture après 12 mois puisque le prix est fixe.

Les trois forfaits disponibles sont :

100 Go pour 8,99 euros / par mois

pour 8,99 euros / par mois 250 Go pour 13,99 euros / par mois

pour 13,99 euros / par mois 350 Go Spécial Voyage pour 19,99 euros / par mois

Quelles sont les caractéristiques des trois forfaits 5G de RED by SFR ?

Les trois forfaits mobiles 5G proposés par RED by SFR incluent respectivement une enveloppe de 100 Go, 250 Go et 350 Go de données mobiles. Si vous avez un smartphone compatible 5G, vous bénéficierez donc d’une vitesse de connexion ultra-rapide, très pratique pour regarder des vidéos, faire des visioconférences ou jouer en ligne.

Mais ces trois forfaits ne proposent pas seulement une grosse enveloppe de data 5G, ils intègrent aussi les appels illimités vers tous les numéros fixes et mobiles, en France métropolitaine ainsi que dans les départements d’outre-mer (à l’exception de Mayotte). Les SMS et MMS peuvent également être envoyés en illimité vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

Si vous partez à l’étranger, ces forfaits pourront aussi vous servir puisque vous aurez les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Union Européenne (Monaco inclus) et les DOM. Et vous pourrez également aller sur internet grâce à une enveloppe de 30 Go de data mensuelle utilisable en Europe et dans les DOM pour le forfait 100 Go et 38 Go pour le forfait 250 Go. Le forfait 350 Go Spécial Voyage possède un autre avantage de taille : une enveloppe de 35 Go utilisable dans 124 destinations partout dans le Monde (y compris la Suisse, le Maghreb, les USA, la Thaïlande, le Canada, la Turquie…)

Enfin, jusqu’au 13 octobre, vous pourrez acheter en même temps un smartphone Honor Magic7 Lite pour seulement 119 euros au lieu de 379 euros grâce à deux remises et un bonus reprise cumulables. Et si vous avez les moyens, vous pourrez vous offrir un iPhone 17 pour seulement 869 euros au lieu de 969 euros.