Forfaits 5G 80 Go et 120 Go : dernières heures pour profiter des deux offres RED by SFR

Vous avez récemment acheté un smartphone compatible 5G et vous voulez souscrire à un forfait 5G pas trop cher ? Jusqu'à ce soir, l'opérateur RED by SFR vous permet de profiter de deux offres en fonction de vos besoins et de votre budget.

Il ne reste que quelques heures pour profiter des offres RED by SFR concernant des forfaits 5G. En ce lundi 25 juillet 2022, il est donc encore possible de souscrire à un forfait mobile 80 Go au prix mensuel de 18 euros ou à un forfait mobile 120 Go au tarif de 20 euros par mois.

Pour information, les deux forfaits mobiles ne nécessitent aucun engagement et n'ont aucune condition de durée. À part les 80 Go de data ou les 120 Go de données mobiles avec une couverture en 5G, le forfait RED by SFR inclut des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine.

On retrouve également les appels, les SMS et les MMS illimités pour l’Union Européenne et les DOM et une enveloppe web de 15 Go. La carte SIM est au prix unique de 10 euros est est envoyée dans un délai de quelques jours par courrier postal. Si les offres RED by SFR ne sont pas convaincantes, vous pouvez toujours jeter un œil à notre article dédié aux meilleurs forfaits mobiles 5G du moment.