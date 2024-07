L’offre 120 Go 5G de RED chute à 8,99€/mois ce week-end, profitez-en !

Voici une offre sans engagement qui devrait plaire aux amateurs de bons plans forfaits mobiles ! RED by SFR propose actuellement le forfait de 120 Go 5G à seulement 8,99€/mois. Mais attention, ce forfait mobile à petit prix n’est proposé que jusqu’à lundi alors ne tardez pas pour en profiter.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Lancée en 2016, RED est la marque low cost de l’opérateur mobile historique SFR. Elle propose ainsi des forfaits sans engagement à prix mini sans pour autant faire l’impasse sur une enveloppe de données mobiles conséquente ou sur la compatibilité avec le réseau ultra rapide 5G.

Ce week-end, c’est le forfait 5G 120 Go qui est exceptionnellement en promotion. Vous pouvez ainsi vous l’offrir pour seulement 8,99 euros par mois. C’est tout simplement l’une des meilleures offres actuellement, tous opérateurs confondus. Mais attention, cette offre n’est disponible que pour quelques heures alors pensez à souscrire avant qu’il ne soit trop tard.

Comme indiqué plus haut, il s’agit d’un forfait sans engagement. Si vous tombez plus tard sur une offre encore plus intéressante ou bien si vous n’avez plus besoin de ce forfait, vous pourrez donc le résilier très simplement et sans coût. Par ailleurs, si vous avez un téléphone compatible 5G, vous pourrez naviguer sur internet très rapidement avec le réseau 5G SFR. Et en plus, avec une enveloppe data de 120 Go, vous pourrez regarder de la vidéo en streaming sans avoir besoin de vous restreindre.

Bien évidemment, ce forfait inclut aussi les appels, SMS et MMS illimités. Enfin, vous pourrez aussi utiliser votre forfait RED by SFR en voyage puisque vous avez les appels, SMS et MMS illimités ainsi que de 27 Go par mois d'internet utilisables depuis l’Union Européenne et les DOM. Vous pouvez choisir entre une carte SIM triple découpe ou une carte SIM virtuelle, toutes les deux au tarif de 10 euros.

Vous avez besoin d'un plus gros forfait ? Pas de souci, vous pouvez consulter notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles 5G pour trouver votre bonheur.