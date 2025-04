Forfait mobile moins cher : RED by SFR dévoile son offre 5G 100 Go à petit prix

Voici un forfait mobile sans engagement qui risque de plaire aux nouveaux clients RED by SFR ! En ce moment, la filiale low-cost de l'opérateur français permet aux nouveaux abonnés de bénéficier d'une offre 5G 100 Go à petit prix.

RED by SFR profite des vacances de printemps 2025 pour dévoiler ses forfaits mobiles à petit prix. Parmi ceux proposés par la filiale de l'opérateur SFR, les nouveaux clients peuvent bénéficier d'une offre 5G incluant 100 Go de data, pour un tarif mensuel de 6,99 euros.

Pour information, il s'agit d'un forfait mobile qui ne nécessite aucun engagement et qui n'a aucune condition de durée. L'abonnement pourra donc être résilié à tout moment si le prix mensuel était amené à évoluer plus tard.

À part 100 Go de data, que contient le forfait 5G RED by SFR ?

Concernant le contenu de l'abonnement et hormis les 100 Go de données mobiles avec une couverture en 5G, le forfait mobile RED by SFR comporte des appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Les SMS et MMS sont aussi illimités vers tous les autres opérateurs en France métropolitaine.

Si vous voyagez ou si vous vous déplacez à l'étranger, il est possible de profiter des appels, SMS/MMS illimités, et de 26 Go par mois d'internet utilisables depuis l’Union Européenne (y compris Monaco) et les DOM. Lorsque les 26 Go de data ont été atteints, il faut savoir que l'opérateur impose une facturation à hauteur de 0,0015 euro par Mo supplémentaire.

Pour terminer, la carte SIM triple découpe (ou e-SIM) est proposée au prix unique de 10 euros et sera envoyée si le dossier complet sera validé de façon définitive par RED by SFR. Et si le forfait mobile ne vous convient pas, nous vous suggérons de consulter notre comparateur de forfaits mobiles 5G pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.