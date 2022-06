100 Go à 11 € : RED by SFR dégaine son offre BIG RED pour les soldes

Pour fêter l'arrivée des grandes vacances d'été, RED by SFR a décidé de lancer son offre BIG RED pour celles et ceux à la recherche d'un forfait mobile pas cher incluant pas mal de data. Pendant une semaine, l'opérateur propose en effet une offre 100 Go pour seulement 11 euros par mois.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La période des soldes d'été 2022 suit son cours et les grandes vacances d'été arrivent à grands pas. En vue des nombreux départs en vacances, RED by SFR permet à de nouveaux clients de souscrire à une offre mobile sans engagement.

Jusqu'au mercredi 6 juillet 2022 inclus, la filiale à bas coût de l'opérateur SFR propose son forfait mobile 100 Go lié à l'opération BIG RED pour un prix mensuel de 11 euros. L'offre étant sans engagement, il sera possible de résilier le forfait à tout moment.

Hormis les 100 Go de data avec une couverture mobile en 4G, le forfait comprend aussi des appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), ainsi que des SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine. À l'étranger, depuis l’Union Européenne et les DOM, vous bénéficiez toute l’année des appels, SMS/MMS illimités et vous disposez de 14 Go/mois d'internet décompté du forfait utilisables depuis ces destinations.

Enfin, la carte SIM au tarif unitaire de 10 euros est envoyée par voie postale. Et si l'offre RED by SFR n'est pas satisfaisante, vous pouvez jeter un oeil à notre comparateur de forfaits mobiles pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.