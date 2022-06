Chez Red by SFR, le Honor Magic 4 Lite est à 0 € grâce à cette offre magique

Lancé tout récemment, le Honor Magic 4 Lite est à 0 € chez Red By SFR. L'opérateur vous offre le smartphone grâce à un deal qui l'associe à un forfait mobile très intéressant. Il s'agit d'une offre avantageuse qui devrait en séduire plus d'un. On vous explique tout.

Après le Xiaomi 11 Lite NE il y a quelques jours, Red by SFR vient de lancer une nouvelle offre alléchante. Grâce au Red Deal du moment, vous pouvez vous offrir le Honor Magic 4 Lite (5G) pour 0 €. Pour rappel, ce smartphone milieu de gamme a été lancé en avril 2022 au prix de 349 €. L'opérateur vous l'offre donc pour peu que vous souscriviez à son forfait mobile de 100 Go facturé 15 € par mois, le tout avec un engagement de 24 mois.

Disons-le tout de suite : cette offre est bel et bien un cadeau que vous auriez tort de laisser passer si le Honor Magic 4 Lite répond à ce que vous attendez d'un smartphone. Quant au forfait mobile associé à cette offre, il vous permet d'accéder à une enveloppe data confortable. 100 Go en 4G pour 15 € par mois ou en 5G pour 5 € de plus.

Honor Magic 4 Lite à 0 € : pourquoi l'offre de Red by SFR est une aubaine ?

Il n'y a pas à réfléchir longtemps pour saisir l'intérêt de ce Red Deal. Les 24 mois d'engagement vous reviendront à 360 € à la fin du contrat. Sachant que le Honor Magic 4 Lite que vous avez gratuitement est d'une valeur de 349 €. Pour rappel, ce modèle embarque un SoC Snapdragon 695 gravé en 6 nm et qui est compatible avec la 5G.

La puce est épaulée par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne. Le smartphone dispose par ailleurs d'un écran de 6,81 pouces de définition Full HD+ et qui offre un taux de rafraichissement de 120 Hz. La partie photo est gérée par un triple capteur dont un module principal (grand angle) de 48 MP.

Les deux autres modules sont un capteur macro et un ToF de 2 MP chacun. Enfin, la batterie du Honor Magic 4 Lite 5G est d'une capacité de 4800 mAh. La recharge rapide est bien sûr de la partie et elle est d'une puissance de 66W. Suffisant pour recharger intégralement le smartphone en seulement 50 minutes chrono comme nous avons pu le constater lors de notre test.