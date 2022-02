Le forfait mobile RED by SFR 40 Go est au prix de 10 € / mois

Pour quelques jours encore, jusqu'au lundi 28 février 2022, le forfait Red by SFR 40 Go est à 10 euros ! Une excellente opportunité à saisir pour les personnes souhaitant souscrire à un forfait mobile pas cher sans engagement et sans condition de durée.

RED, la filiale low-cost de SFR revient sur le devant de la scène et propose une offre incontournable. Le forfait 40 Go est disponible jusqu'au lundi 28 février 2022 inclus à 10 € par mois. Sans engagement, il a aussi l'avantage d'être sans condition de durée. Cela signifie que son prix n'augmentera pas, même après la première année. Voyons voir à présent les services inclus dans ce forfait mobile.

Coté datas mobile, on a droit à 40 Go utilisables en France Métropolitaine (au-delà de 40Go, rechargement de 1Go à 2€ possible, 4 recharges maximum puis usage internet bloqué. SFR Wifi et usage modem inclus) ainsi qu'une enveloppe dédiée de 7 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Si vous vous rendez occasionnellement aux Etats-Unis ou au Canada, une option à 5 € vous permet de bénéficier d'une enveloppe de 20 Go à utiliser depuis ces deux pays. On retrouve bien évidemment les habituels appels, MMS et SMS illimités. RED met à disposition à ses clients son application RED & Moi disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store. Grâce à cette dernière, vous pouvez gérer votre offre en toute simplicité.

Comme chez la majorité des opérateurs mobile, il vous en coutera 10 euros pour la carte SIM, à régler au moment de la souscription. Aussi, si vous pensez que ce forfait mobile RED by SFR ne réponds pas à vos attentes, vous pouvez consulter notre sélection des meilleurs forfaits mobile à moins de 5 euros, meilleurs forfaits mobile à moins de 10 euros ou à notre comparatif des meilleurs forfaits mobile en fonction de votre budget et de vos besoins. Si vous cherchez la vitesse, vous trouverez certainement votre bonheur dans notre article qui regroupe les meilleures offres sur les forfaits mobile 5G.