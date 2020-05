Offre choc de RED by SFR : profitez d’un forfait de 100Go à seulement 12€

Ce vendredi 15 mai 2020, l’opĂ©rateur RED by SFR a dĂ©cidĂ© de dĂ©gainer une offre choc en proposant un forfait mobile de 100Go Ă seulement 12€/mois qui est sans engagement et dont le tarif n’Ă©volue pas au bout d’un an. Attention, cette offre promotionnelle a une durĂ©e limitĂ©e !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE FORFAIT MOBILE RED BY SFR

Vous avez exactement jusqu’Ă ce lundi 18 mai 2020 inclus pour souscrire au forfait mobile RED by SFR 100 Go Ă 12 euros par mois. Cette superbe offre, sans engagement et sans tarif qui augmente au-delĂ de 12 mois, est valable pour les nouveaux clients souhaitant changer d’opĂ©rateur.

Pour information, il s’agit de la mĂŞme offre Ă 16 euros et du mĂŞme forfait du Black Friday 2019.

Dans ce forfait RED by SFR, vous bénéficierez donc de 100 Go d’Internet en haut débit (4G) en France métropolitaine, de 8 Go d’internet en Union Européenne / DOM, des appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) depuis la France métropolitaine, des SMS et MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine depuis la France métropolitaine et des appels, SMS et MMS illimités en Union Européenne / DOM et depuis ces mêmes destinations. À propos de la carte SIM, cette dernière est facturée au prix de 10 euros en une seule fois pendant l’étape de la commande.

Ă€ voir aussi : comparatif des forfaits mobiles du mois de mai 2020