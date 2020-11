RED Box : la fibre SFR est à 23 euros + 1 mois offert jusqu’au 23 novembre

Red by SFR propose une promotion sur son abonnement internet Fibre. Il est proposé à 23 € par mois jusqu'au 23 novembre 2020. Sans engagement, le tarif ne double pas après un an. Un bon plan idéal pour les personnes souhaitant avoir une bonne connexion internet à un bon prix et pour longtemps.

Envie de passer à la fibre ? Profitez de ce bon plan RED Box de SFR qui permet de souscrire à un abonnement très haut débit pour 23 euros par mois, sans engagement avec un tarif qui ne double pas après un an. En plus, il y a un mois offert mais également les options Débit Plus et appels illimités vers les mobiles en France depuis votre box offertes.

L'option débit Plus permet de bénéficier de téléchargements extrêmement rapides : jusqu'à 1 Gbit/s (au lieu de 300 Mbit/s sans l'option Débit Plus). De la même façon, les envois (upload) sont accélérés et passent de 300 Mbit/s à 500 Mbits/s. En temps normal, ces deux options sont facturées 5 € par mois. Un beau cadeau donc de la part de SFR !

Une offre qui s'avère être idéale pour les personnes qui téléchargent régulièrement des fichiers de grande taille, comme des jeux, ou si vous êtes nombreux dans votre foyer à utiliser Internet à partir de divers appareils (Ordinateurs, PC portables, télévision, smartphones, tablettes).

Dans ces cas de figure, une connexion très rapide est toujours appréciable, afin d'éviter les goulets d'étranglement. Elle permet également d'apprécier pleinement les services de vidéo à la demande ou de streaming vidéo comme Netflix, Youtube, Amazon Prime Video ou Disney+.

Comme toujours chez RED by SFR, l'offre est sans engagement et comprend la location de la Box. Et si vous désirez recevoir la télévision par votre box Internet, RED by SFR propose le décodeur TV pour 2 € supplémentaires par mois (pour 35 chaines) ou 4 € supplémentaires (pour 100 chaines). Enfin, on termine avec une autre bonne nouvelle : RED by SFR s'engage à vous rembourser jusqu'à 100 € sur vos frais de résiliation si vous êtes déjà client d'un autre opérateur.