Le prix de la PS5 chute, Gearbest ferme ses portes, les nouveautés d’Android Auto, le récap’ de la semaine

Le prix de revente de la PS5 baisse de 30%, on en sait plus sur la dernière version d’Android Auto, le célèbre site chinois de e-commerce high-tech Gearbest est mort, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, plusieurs informations pour les automobilistes, avec certains contrôles de police qui disparaissent des avertisseurs de radars dès le 1er novembre et des nouvelles fraîches de la dernière bêta d’Android Auto. Pendant que les scalpers déchantent face à la baisse de prix de revente de la PS5, les internautes doivent se résoudre à faire leurs adieux à Gearbest, et certains pays se voient privés des smartphones Xiaomi. Voici le récapitulatif des nouvelles fortes de la semaine.

Xiaomi rend ses smartphones inutilisables dans certains pays

Corée du Nord, Iran, Crimée, Syrie, Cuba et Soudan du Sud se voient refuser l’importation de certains produits provenant d’Occident, notamment les smartphones. Leurs infractions répétées aux droits de l’Homme et leurs mauvaises relations à l’international ont poussé plusieurs constructeurs à y bannir leurs appareils. Pour aller plus loin et empêcher les revendeurs de les y importer, Xiaomi a même décidé de bloquer automatiquement ses téléphones se trouvant dans l’un des pays de cette liste noire. Ce processus peut prendre jusqu’à deux jours et empêcherait tout utilisateur d’accéder à ses données. Cette nouvelle mesure de la firme chinoise pourrait bientôt être imitée par ses concurrents.

Lire : Xiaomi bloque ses smartphones dans certains pays, voici lesquels et pourquoi

La PS5 se revend toujours, mais 30% moins cher

Au grand dam des scalpers, le prix de revente de la PS5 ne cesse de baisser. Après 10 millions de vente, la console ne fait certainement plus l’objet du même niveau de demande qu’à sa sortie, et même si le volume de commandes ne diminue pas, les prix baissent. Sur StockX, une plateforme concurrente d’eBay, le prix de revente est actuellement 30 % moins cher qu’à son niveau le plus haut et on retrouve la console standard de Sony à 715 dollars alors qu’elle dépassait les 1000 dollars en 2020. Ces chiffres se confirment pour la Digital Edition affichée à 700 dollars contre 1000 dollars l’an passé. Même si ces tarifs restent bien au-delà de ceux conseillés par Sony, cette baisse semble être le signe que les choses s’améliorent petit à petit.

Lire : PS5 – le prix de revente baisse de 30%, les scalpers déchantent

Certains contrôles routiers disparaissent des applications dès le 1er novembre

Le décret permettant à la Préfecture de chaque département d'interdire temporairement les alertes de certains contrôles de police ou de gendarmerie sur les avertisseurs de radar est sur le point d’être mis en application. En effet, dès le 1er novembre, certains contrôles routiers vont disparaître des applications telles que Waze, Coyotte, TomTom ou Google Maps. Seuls les contrôles d’alcoolémie et stupéfiant et les barrages routiers mis en place lors d’une alerte enlèvement ou terroriste seront supprimés. La disparition de ces alertes sera limitée à deux heures pour les contrôles routiers et à douze heures pour les barrages ainsi qu’à un rayon d’action de 2 kilomètres en zone urbaine et 10 kilomètres en zone rurale. Enfin, seuls les évènements qui ont lieu sur les routes départementales et communales seront concernés par ces restrictions.

Lire : Waze, Coyote et TomTom n’afficheront plus les contrôles de police dès le 1er novembre 2021

Les nouveautés de la version 6.9 de la bêta d'Android Auto

L'APK de la version 6.9.113544 de la bêta d'Android Auto vient d'être déployée sur APKMirror et nos confrères italiens du site spécialisée AndroidWorld ont en profité pour dénicher quelques fonctionnalités cachées qui seront bientôt proposées à tous les utilisateurs d'Android Auto. Parmi les nouveautés, on découvre un nouveau design baptisé « Coolwalk », qui semble avoir été pensé pour fluidifier et améliorer le multitâche sur les petits écrans de contrôle. De plus, il est désormais possible de charger et appliquer le fond d'écran de son choix et d’adapter l’interface en sélectionnant manuellement la position du siège conducteur. Enfin, les journalistes ont trouvé les premières références à “Material3” qui permettrait à l’utilisateur de personnaliser l’interface de son Android Auto.

Lire : Android Auto – nouveau design, multitâche, voici les fonctionnalités cachées de la dernière bêta

Le site de e-commerce high-tech Gearbest nous fait ses adieux

Victime de la pandémie mondiale de Covid-19, Gearbest, le célèbre site chinois de e-commerce spécialisé dans le high-tech, devrait être déclaré en faillite dans quelques jours. Selon nos confrères du site Gizchina.com, suite à des problèmes logistiques, des retards de livraison et une forte hausse des prix, les clients ont déserté le site chinois, lui préférant des concurrents comme AliExpress ou Trading Shenzhen. Il y a une semaine environ, la société mère de Gearbest, Global Top-E Commerce, a fait faillite, et il est désormais impossible d'accéder au site. Pour l'heure, les équipes de Gearbest restent silencieuses.

Lire : Gearbest est mort, le site n’est plus accessible, les clients sont désemparés

Notre test de la semaine

Motorola attaque de front le marché du milieu de gamme à moins de 500 euros avec le Moto Edge 20. Cette gamme comprend trois smartphones : le Moto Edge 20 Lite, le Moto Edge 20 Pro ainsi qu’un modèle « vanilla » qui se place entre les deux : le Moto Edge 20, que nous avons testé pour vous cette semaine.

Pour se démarquer de la concurrence, Motorola a misé sur plusieurs points : son écran AMOLED offre un taux de rafraîchissement à 144 Hz, son processeur Qualcomm Snapdragon 778G compatible 5G promet une belle puissance et son capteur principal de 108 mégapixels (f/2.1) assure une qualité remarquable, notamment sur les gros plans. Côté autonomie, les résultats sont excellents grâce à la batterie de 4000 mAh et le SoC qui gère intelligemment l’énergie, mais la recharge rapide est assez décevante. Un smartphone techniquement satisfaisant donc, même si l’on regrette que son design soit trop sobre, que le mode Always On Display soit un peu agaçant et que le module photo dépasse beaucoup du châssis.

Lire : Test Moto Edge 20, le flagship killer que l’on n’attendait pas, et pourtant !