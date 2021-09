Google annonce une importante mise à jour de sécurité Android, les cas de PS5 grillées après un orage se multiplient, la Commission européenne pourrait imposer aux constructeurs de smartphones et tablettes l’adoption d’un chargeur unique, c’est le récap’ du jour.

Android : une mise à jour de sécurité sera déployée en décembre 2021

Android a annoncé l’arrivée prochaine d’une mise à jour de sécurité sur tous les smartphones Android 6 et plus. Héritée d’Android 11 qui dispose déjà de cette fonctionnalité, elle protégera les données des utilisateurs en supprimant automatiquement les permissions sur les applications que vous n’utilisez pas depuis un certain temps. La firme de Mountain View déploie ici l’une des plus grandes mises à jour de son histoire en visant aussi les anciens modèles, plus susceptibles d’avoir des failles. Si vous avez un « vieux » smartphone, vous devriez recevoir le message de mise à jour en décembre.

Lire : Android – des milliards de smartphones recevront une mise à jour cruciale pour la sécurité

La foudre détruit de nombreuses PS5

L’utilisateur Dogen_Lives_in_glass a détaillé sur Reddit comment sa PS5 a rendu l’âme lorsque la foudre a frappé sa maison. Après la publication de son histoire, de nombreux autres possesseurs de PS5 ont reporté des faits similaires, où leur console a été détruite après un orage à proximité de leur domicile. Le témoignage de ces utilisateurs rappelle à quel point il vaut mieux débrancher sa console avant de partir en week-end ou en vacances, histoire de s'éviter les mauvaises surprises en cas d'orage.

Lire : PS5 – les prises anti-foudre ne suffisent pas à protéger la console

Vers l'adoption du chargeur unique dès 2024

Ce vendredi 24 septembre 2021, la Commission européenne va déposer un projet de directive imposant aux constructeurs de smartphones et tablettes de doter leurs appareils vendus en Europe d’un chargeur unique et interchangeable. Les appareils devront être équipés d’un port USB Type-C et les câbles devront pouvoir être utilisés sans perte de performances d’un produit à l’autre. Le projet interdira également d'incorporer systématiquement un chargeur dans la boite des nouveaux appareils. Cette mesure qui pourrait entrer en vigueur dès 2024 concernera les smartphones et les tablettes, mais aussi les casques audio, les caméras, ou encore les enceintes connectées.

Lire : iPhone – l’Europe veut imposer à Apple un chargeur unique d’ici 2024