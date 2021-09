Des chaînes gratuites sur Google TV, le Bitcoin est un gros pollueur, le récap’

Le Bitcoin serait responsable d’une grande quantité de gaspillage électronique, Google TV pourrait bientôt permettre aux utilisateurs d’accéder à des chaînes de télévision gratuites, la Air Dream Edition Range de Lucid Motors devient le véhicule électrique ayant la plus grande autonomie jamais évaluée, c’est le récap’ du jour.

Bitcoin : la cryptomonnaie est l'origine d'un énorme gaspillage électronique

Une étude néerlandaise menée par la banque centrale des Pays-Bas en partenariat avec le MIT, explique que les puces ASIC, utilisées pour miner le Bitcoin, n’ont une durée de vie que de 1,29 an. La cryptomonnaie, en plus d’être extrêmement gourmande en énergie, entraine donc un fort gaspillage de composants électroniques puisqu’elle produirait 30,7 kilotonnes de déchets électroniques par an. En 2020, 112,5 millions de transactions Bitcoin ont été réalisées : pour une transaction, ce sont donc 272 g de composants électroniques qui sont jetés à la poubelle, l’équivalent de deux iPhone 12 Mini selon l’étude.

Bientôt des chaînes gratuites sur Google TV ?

Selon Protocol, Google aurait mené des discussions avec des opérateurs de chaînes de télévision gratuites et financées par la publicité pour ajouter leurs chaînes en streaming à sa plateforme. Les Chromecast et autres appareils alimentés par Google TV pourraient donc bientôt permettre aux utilisateurs d'accéder à des chaînes de télévision gratuites. Ces dernières seront financées par des coupures publicitaires et des filigranes à l'écran, à l'instar des chaînes payantes, et pourraient être lancées entre cet automne et début 2022. Pour l’instant, on ne sait pas si ces chaînes seront uniquement disponibles dans certains pays, si elles seront accessibles pour tous les utilisateurs et si d’autres langues que l’anglais seront proposées.

La Lucid Air est loin devant Tesla en matière d'autonomie

Lucid a tenu ses promesses : les tests de l’Agence de protection de l’environnement assurent que la voiture pourra parcourir 837 km entre les charges dans sa configuration la plus efficace. C’est donc le véhicule électrique ayant la plus grande autonomie jamais évaluée, loin devant la Tesla Model S qui ne propose qu’une portée de 652 km. La Air Dream Edition Performance est en revanche un peu moins puissante : la berline d’Elon Musk peut abattre le 0 à 96 km/h en seulement 1,99 seconde, contre 2,5 secondes pour la Lucid Air. Les nouvelles voitures de Lucid devraient arriver aux États-Unis dès la fin de l’année, et en 2022 en Europe.

