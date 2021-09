Gearbest est mort : le site n’est plus accessible, les clients sont désemparés

Gearbest, le célèbre site chinois de e-commerce high-tech, n'est plus. En effet, il est devenu impossible d'accéder au site depuis quelques jours et d'après de nombreuses sources, le propriétaire est en passe de déclarer la faillite du site. Une situation catastrophique, à la fois pour les employés et les clients du site.

C'est la nouvelle dont on se serait bien passé ce mardi 14 septembre 2021. GearBest, célèbre site chinois de e-commerce spécialisé dans le high-tech et longtemps principal concurrent d'AliExpress, a fermé ses portes. En effet, il est impossible d'accéder au site depuis quelques jours, et d'après de nombreuses sources proches du dossier, la situation ne risque pas de s'arranger, bien au contraire.

Comme l'expliquent nos confrères du site Gizchina.com, le propriétaire va déclarer la faillite de Gearbest dans quelques jours. Selon leurs informations, la pandémie mondiale de Covid-19 a été fatale pour la boutique chinoise. Les problèmes ont commencé en début d'année 2021, où de nombreux clients constataient avec effarement une montée des prix importante (plus de 100% dans certains cas) sur une multitude de produits phares de la boutique, notamment les smartphones, imprimantes 3D ou encore les drones.

La descente aux enfers de Gearbest

Sans surprise, les clients ont déserté le site, préférant se rendre sur AliExpress ou encore Trading Shenzhen pour dégoter des produits moins chers. Le cercle vicieux était en place. Les problèmes logistiques liés à la pandémie n'ont pas arrangé les choses, à un tel point que la société accusait d'énormes retards de livraisons ou ne livrait pas du tout les produits commandés. Bien entendu, les plaintes se sont multipliés notamment sur le site TrustPilot où l'on peut lire une multitude de commentaires inquiétants au sujet de Gearbest, soit pour des commandes jamais honorées, ou pour des remboursements qui se font désespérément attendre.



“J'ai commandé un smartphone mi-juillet. Je les contacte mi-août : il n'est plus en stock. Via un chat, j'annule ma commande et j'en profite pour demander le remboursement. Bien sûr, il n'y a pas de problème car le vendeur accepte mon désistement. J'attends toujours ! Il est aussi impossible de connaître la suite “avec leur ticket” qui me renvoie à une URL invalide”, raconte un utilisateur sur TrustPilot ce 13 septembre 2021.

En plus de cela, de nombreux sites internet qui proposent des liens d'affiliation vers des produits Gearbest n'ont plus reçu de revenus de la part de la société chinoise. Et c'était justement grâce aux affiliés que Gearbest s'était taillé une belle réputation… Et il y a une semaine maintenant, la société-mère de Gearbest, Global Top-E Commerce, a fait faillite. Pour l'heure, les équipes de Gearbest restent silencieuses. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons une déclaration officielle de leur part. Pour rappel, une faille de sécurité avait exposé les données personnelles des clients de Gearbest en 2019, fragilisant déjà la confiance des utilisateurs envers le site.

