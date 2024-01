MSI CLAW : le nom et la fiche technique de la prochaine console portable en fuite, la concurrence peut trembler

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour obtenir plus d'informations à propos de la console portable à venir de chez MSI. Selon une récente fuite, celle-ci se nommerait ainsi MSI CLAW et aurait opté pour un choix audacieux concernant son processeur. De quoi inquiéter le Steam Deck et le ROG Ally ? Peut-être bien.

Les leakers n'auront par tardé ! Cela fait à peine un jour que MSI a confirmé l'arrivée prochaine de sa prochaine console portable que les fuites s'en donnent déjà à cœur joie pour dévoiler sa fiche technique. C'est avant tout un nom que nous avons obtenu au cours des dernières heures : la MSI CLAW. Voilà donc la nouvelle venue dans un marché qui commence à saturer entre le Steam Deck, le ROG Ally, la Legion Go, la Switch 2 à venir… Alors qu'apportera la MSI CLAW pour se démarquer ?

Il va falloir attendre encore un peu pour en avoir le coeur net, mais si les récentes fuites se confirment, on ne pourra nier à MSI une certaine audace dans le choix de ses composants. En effet, à en croire les spécificités détaillées dans un benchmark repéré sur Geekbench, la MSI CLAW sera propulsée par un processeur Intel Core Ultra 7 155H, soit la dernière génération de CPU Meteor Lake du constructeur. Ce qui n'a rien d'anodin.

La MSI CLAW fait des choix audacieux sur sa fiche technique

En effet, les fabricants de consoles portables préfèrent actuellement les processeurs de chez AMD. Le Steam Deck est équipé d'un Ryzen Z2, tandis que le ROG Ally a opté pour un Ryzen Z1. Un choix qui n'est pas du hasard : contrairement à AMD, les processeurs Intel sont généralement composés de coeurs Efficacité et de coeurs Performance, ce qui n'est pas forcément idéal pour du gaming.

Le Core Ultra 7 155H n'échappe pas à la règle : il renferme 6 P-Cores et 8 E-cores, accompagné de 2 LP-Cores – soit un total de 16 coeurs pour 22 threads, ce qui équivaut au double de ce que propose le Ryzen Z1. Pour la partie graphique, la MSI CLAW pourra compter sur l'architecture Arc Alchemist d'Intel, avec ses 8 Xe-Cores à 2,25 GHz. Le tout sera supporté par 32 Go de RAM, là encore deux fois que ce que l'on trouve sur le ROG Ally et la Legion Go.

La console est donc très, très prometteuse, si l'on s'en réfère uniquement à ces quelques informations. Une chose est sûre, la concurrence va la surveiller de près, car MSI n'y est pas allé de main morte pour sa première machine. Rendez-vous au CES 2024 pour la découvrir plus en détail.

