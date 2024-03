Balatro : attention à cette copie du jeu ultra populaire sur Steam, c’est un plagiat

Balatro, le jeu de cartes phénomène qui mêle poker et roguelike, est la nouvelle sensation sur Steam et consoles. Et comme chaque titre couronné d'un succès populaire, le plagiat ne tarde pas à pointer le bout de son nez.

Comme de nombreux joueurs, vous êtes peut-être tombé sous le charme de Balatro, le dernier titre du studio LocalThunk. La formule du soft est plutôt originale, puisqu'il mêle deux genres qui ne partagent pas grand chose, à l'exception faite de leur amour pour le hasard : le poker et le roguelike.

Comme dans le célèbre jeu de cartes cher à Patrick Bruel, l'objectif est de remporter la mise avec une ou plusieurs mains (paire, double paire, carré, brelan, suite, vous connaissez). Là où Balatro se démarque d'un jeu de poker classique, c'est qu'il introduit différentes cartes spéciales capables de changer diamétralement l'issue d'une partie.

Les jokers par exemple pourront augmenter votre multiplicateur, tandis que les atouts pourront littéralement transformer vos cartes pour les rendre plus puissantes. Vous l'aurez compris, l'idée est de créer de synergies redoutables pour s'emparer de la victoire… A condition d'avoir un peu de chance de son côté évidemment.

Balatro : à peine sorti, déjà plagié ?

Depuis sa sortie sur Steam et sur consoles, les ventes de Balatro ont déjà rapporté plus d'un million de dollars au studio. Résultat, le projet est déjà rentabilisé. A l'heure actuelle sur la plateforme de Valve, on compte plus de 30 000 joueurs actifs, ce qui est un score plus qu'un honorable pour un petit jeu de la sorte proposé à une quinzaine d'euros.

Seulement, comme chaque nouveau jeu couronné d'un succès populaire, le plagiat ou de fausses versions ne tardent à pointer le bout de leur nez. On l'a vu récemment avec l'excellent Helldivers 2 du studio Arrowhead. En effet, des versions soldées du jeu sont apparus sur Steam. Sauf que derrière cette offre alléchante se cachait une belle arnaque… Une escroquerie similaire a été repérée il y a quelques jours avec le jeu Last Epoch, un sérieux concurrent à Diablo et Path of Exile.

Un titre plutôt suspect vient de faire surface sur Steam

Forcément, Balatro n'est pas épargné. En traînant un peu sur la plateforme de Valve, nous sommes tombés sur un jeu qui a attiré notre attention. Baptisé Baluno (un titre étrangement assez proche de celui du jeu de LocalThunk), le soft ressemble à s'y méprendre à Balatro. Les similitudes sont frappantes, que ce soit au niveau de l'interface, du style graphique ou encore du principe du jeu. Jugez par-vous même grâce à la description : “Baluno est un jeu de construction de deck roguelike dans lequel vous construisez des piles de cartes en combinaisons de couleurs et de chiffreS. Découvrez des cartes spéciales uniques afin de créer diverses synergies et d'adapter les règles du jeu à votre guise, débloquant des scores finaux scandaleux”.

Ça vous rappelle quelque chose non ? Certains seraient tentés de crier au plagiat tant les ressemblances sont nombreuses. Pour l'instant, ce jeu développé par Cian Moriarty (un studio inconnu au bataillon avec un seul titre à son actif) n'est pas encore disponible à la vente (29 avril 2024). Ajoutons que le prix n'a pas encore été précisé. Reste à voir maintenant si le projet se heurtera ou non aux avocats de LocalThunk et de son éditeur PlayStack.