CES 2024 : Razer présente un coussin qui va vous faire vivre les jeux vidéo comme si vous y étiez

Plutôt que d’acheter toute une combinaison qui vous fera ressentir les vibrations d’un jeu vidéo, pourquoi ne pas tout simplement opter pour un coussin ? Voilà probablement le constat de base de Razer qui l’a amené à développer son Project Esther, dévoilé à l’occasion du CES 2024. Ce dernier intègre une technologie de retour haptique qui réagit aux événements in-game, renforçant ainsi drastiquement l’immersion du joueur.

À chaque édition du CES, Razer arrive à nous prendre par surprise avec un produit que personne n’attendait. En 2021, le constructeur avait pris tout le monde de court en présentant un masque — anti-COVID, serti de ses fameuses LEDs RGB si chères aux gamers. Cette année, celui-ci a opté pour un appareil plus commun, mais non moins intrigant. En apparence, il s’agit d’un simple coussin pour fauteuil de gaming. Mais sous le tissu se cache une technologie capable de vous faire vivre vos jeux différemment.

Le Project Esther, de son doux nom, est en effet équipé de 16 actionneurs haptiques sur toute sa surface. Si vous êtes un joueur avéré, cet adjectif ne vous est pas étranger. Pour les autres, les retours haptiques désignent une sorte de vibration émise par un appareil en réaction à événement dans le jeu. Sur la manette DualSense de la PS5 par exemple, la gâchette opposera une certaine pression inverse lorsque votre personnage bande la corde de son arc.

Razer dévoile le premier coussin vibrant au monde

Ici, le coussin permettra donc de ressentir les vibrations en jeu sur l’ensemble de son corps — du moins, la face arrière. L’idée étant bien entendu de réagir précisément aux actions qui se déroulent à l’écran. Autrement dit, il n’est pas question de ressentir une vibration dans le dos si votre personnage s’est tordu la cheville pendant une course effrénée. Et oui, puisque la question vous brûle certainement les lèvres : le coussin intègre bien des LEDs RGB.

Mais le plus prometteur est à côté de la technologie elle-même, la Razer Sensa HD Haptics, puisque celle-ci est vouée à uniformiser les retours haptiques sur différents appareils. À terme, si le produit est commercialisé — ce qui n’est pas encore certain à l’heure actuelle — celle-ci pourra donc coordonner les retours haptiques sur votre manette, votre fauteuil et, qui fait, peut-être votre clavier ou votre casque.