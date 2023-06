PS5 : on a testé les meilleures manettes pros, voici notre sélection

Les manettes estampillées Pro sont maintenant courantes sur PS5, mais laquelle choisir ? Chacune d’entre elle dispose de ses forces et de ses faiblesses. Chez Phonandroid, on en a sélectionné trois afin de vous guider dans vos choix : la DualSense Edge, la SCUF Reflex et la Razer Wolverine v2 Pro.

Certains joueurs PS5 ne peuvent se contenter de la manette DualSense Classique. Les pads dits « Pro », apportent en effet plus d’avantages pour les adeptes de jeux compétitifs, que ce soient des boutons supplémentaires, un confort optimal ou des options de personnalisation très poussées

De nombreux constructeurs ont sorti leur propre vision de la manette « professionnelle » dédiée la console de Sony. Des pads qui coûtent souvent bien chers, au-delà des 200 euros. Pour ce prix, l’acheteur s’attend à quelque chose d’impeccable et peut parfois hésiter entre deux modèles bien distincts.

Chez Phonandroid, nous avons testé les trois les plus populaires afin de vous aiguiller dans votre choix. Le but n’est pas de déterminer quelle est la meilleure, puisqu’elles ont toutes leurs qualités, mais bien de faire un tour d’horizon de leurs forces et de leurs faiblesses afin de vous guider le mieux possible. Sur le ring, nous avons la DualSense Edge, la manette officielle de Sony. En face se trouvent la SCUF Reflex ainsi que la Razer Wolverine V2 Pro. Toutes trois sont vendues entre 200 euros et 300 euros et proposent leur vision du pad parfait.

Avant de commencer, précisons que ces manettes sont avant tout dédiées au jeu à haut niveau. Elles ne ciblent donc pas les joueurs « classiques » qui veulent juste prendre du bon temps devant God of War Ragnarok ou Horizon Forbidden West, mais bien ceux qui veulent tout détruire sur des jeux compétitifs à la Fortnite, Warzone ou encore FIFA.

La DualSense Edge, la valeur sûre

Honneur à la manette officielle de Sony. Sortie en début d’année 2023, la DualSense Edge est la version Pro de la DualSense classique, la manette de la PS5. Pour cette itération, Sony mise sur une personnalisation très poussée ainsi que sur une réparabilité accrue.

La DualSense Edge, c’est la valeur sûre des manettes Pro de la PS5. Sony n’a pas bousculé sa formule, n’améliorant ni les boutons, ni la prise en main. En réalité, c’est dans la personnalisation que la Edge tire sa force. Il est en effet possible de remapper facilement les touches directement via sa console Un logiciel dédié et très simple d’utilisation s’installe dès le premier branchement.

Plus encore, il est possible d’ajouter deux boutons à l’arrière, soit en forme de demi-lune, soit en forme de pédale, au choix. Idéal pour les jeux de foot, de course ou dans les MMO. La résistance des gâchettes peut aussi être paramétrée.

Bien entendu, les sticks peuvent être modifiés à l’envi. Des modèles convexes, avec un pied plus ou moins long, sont fournis et il est possible de paramétrer leur zone morte via le logiciel de la console. La surprise du chef, c’est aussi la possibilité de les retirer complètement de leur écrin en démontant la façade. En cas de drift, il n’est plus nécessaire de changer la manette dans son intégralité. On aime le soin apporté par Sony.

Un sac de transport, très résistant, est fourni dans la boîte. Une bonne idée, ce genre de produit étant amené à être souvent transporté, que ce soit pour des sessions entre amis ou dans des compétitions.

En revanche, on peut déplorer une autonomie moins bonne que celle de la DualSense classique, soit huit heures. De même, on aurait aimé que Sony fasse preuve d’un peu plus de folie au niveau du design. Il n’aurait pas été absurde que le constructeur propose des versions personnalisées pour ceux qui veulent avoir un pad unique, comme le fait Microsoft avec ses Elite. Bref, une manette cohérente, performante, aux finitions impeccables qui n’est malheureusement pas épargnée par quelques défauts évitables.

Ses forces :

La personnalisation poussée des touches

Le logiciel directement intégré à la console

Une sacoche de transport solide

Une connexion facile

Ses faiblesses :

Un design un peu trop sage

Une autonomie moins bonne que sur la manette de base

Elle apporte les mêmes sensations que la DualSense, pas plus

Que deux boutons à l’arrière

Son prix :

239 euros

La SCUF Reflex, la fashion victime

Pour sa manette Pro, SCUF a eu l’idée de reprendre la DualSense pour la modifier en profondeur. L’accent est mis sur le design, puisqu’à la commande, l’utilisateur peut choisir de la personnaliser comme il le souhaite. Cela passe par les couleurs de toutes les parties du pad (façades, boutons) à la texture des poignées en passant par la forme des sticks. Nous avons choisi un coloris lavande, mais il y en a beaucoup d’autres ! Un vrai point fort pour les adeptes de personnalisation qui veulent avoir une manette qui se démarque des autres. S’il le souhaite, l’utilisateur peut aussi choisir un modèle de base, noir ou blanc. Attention, chaque modification ajoute quelques euros à la facture qui peut très vite monter

En plus des boutons traditionnels de la DualSense, la SCUF Reflex rajoute quatre boutons à l’arrière, bien pensés et très réactifs. Ils ne peuvent être retirés, contrairement à ceux de la Edge, mais sont reconfigurables très facilement, sans passer par le logiciel. Il suffit en effet de rester appuyer sur le bouton de profil, puis de presser la palette ainsi que le bouton qu’on veut lui associer. Simple et pratique.

Plus encore, SCUF propose trois configurations de base (FPS, Racing, Sports) modifiables à l’envi. A l’image de la Edge, l’utilisateur peut démonter la façade afin de changer les sticks. En revanche, il n’est pas possible de les retirer totalement comme sur la manette de Sony. En cas de pépin, c’est tout le produit qu’il faut changer.

Puisque nous avons une DualSense modifiée, la connexion à la PS5 se fait extrêmement facilement : il suffit de connecter le pad à la console via le fil fourni. Elle sera ensuite automatiquement associée. L’autonomie, pour sa part, est similaire à celle de la manette classique de la PS5. De même, le retour haptique ainsi que les autres fonctionnalités sont bien présentes. On aime.

Si c’est avant tout une question de goût, nous ne sommes pas très fans de la prise en main, avec des poignées un poil plus longues que celles de la DualSense. Lors de l’achat, il est possible d’y ajouter un revêtement en caoutchouc pour plus de confort. Nous le conseillons grandement, tant la plus-value est grande. On peut aussi regretter l’impossibilité de régler la résistance des gâchettes, comme c’est le cas sur la Edge. A noter que SCUF vend une version « FPS » de son pad avec des gâchettes instantanées. Dommage de ne pas avoir tout inclus ici. Enfin, il faut avouer qu’en main, la Reflex fait un peu « cheap » comparé à la manette classique de la PS5. Un comble pour un produit vendu à plus de 200 euros.

Reste une manette efficace, ultra personnalisable et qui apporte un vrai plus avec ses boutons à l’arrière.

Ses forces :

La possibilité de personnaliser son design

Une connexion facile

Les quatre boutons à l’arrière

Les poignées en caoutchouc (optionnelles)

Ses faiblesses :

La moindre modification à la commande fait exploser le prix

Une prise en main moins agréable que la DualSense

L’impossibilité de régler les gâchettes

Elle fait un peu cheap pour son prix

Son prix :

A partir de 219 euros

La Razer Wolverine V2 Pro, la compétitive

Avec la Wolverine V2 Pro, Razer mise sur l’efficacité. Disons-le franchement, ce pad est le meilleur des trois en ce qui concerne la prise en main. Que ce soit la forme de la manette ou la texture des poignées (ici du caoutchouc cranté), tout a été pensé pour offrir un confort maximal. Même s’y cramponner dans les moments de tension, à FIFA ou dans Warzone, n’est pas désagréable. On aime aussi son poids plume (279 grammes) qui la rend très appréciable en jeu compétitif.

Plus encore, Razer a fait un très gros travail au niveau des boutons de façade, puisque ceux-ci disposent d’une course de 0,65 mm, soit 30% plus réduite par rapport à la DualSense classique. Cela permet d’avoir un temps de réaction plus court, et d'être donc plus efficace.

On note aussi l’apparition de deux gâchettes supplémentaires ainsi que de quatre boutons à l’arrière, tous programmables, évidemment. Cerise sur le gâteau, la Wolverince embarque des sticks asymétriques, comme sur la manette Xbox. De quoi ravir ceux qui (comme nous) préfèrent cette configuration. Il est possible de les changer, afin d’avoir un stick convexe ou plus long, idéal pour les FPS.

Bref, une manette qui mise sur l’efficacité et le compétitif et qui remplit parfaitement sa mission. Elle est également la reine en termes d’autonomie, puisqu’elle tient plus de 20 heures en désactivant les LEDs.

Cependant, ce beau tableau se fait au prix de quelques concessions. La Wolverine V2 Pro ne dispose pas de vibrations (d’où sa légèreté), donc pas de retour haptique. Cela n’en fait pas un compagnon idéal pour le jeu solo. Pour le remappage des touches (et la gestion des LEDs RGB), il faut passer par l’application Android ou iOS. On aurait aimé au moins passer par le logiciel Razer Synapse sur PC, surtout que le pad peut aussi s’utiliser sur cette plateforme.

La Wolverine V2 Pro ne dispose pas d’une connexion facile à la PS5, puisqu’il faut y brancher un dongle pour en profiter. Ce dernier connecte la manette en 2,4 Ghz, comme les autres périphériques PC de la marque (comme le Razer Deathstalker V2 Pro). Une manipulation peu pratique. On peut aussi jouer en filaire, même si le câble fourni est trop court (1 mètre 20). Enfin, on déplore l’absence de sacoche de transport, ce qui est un peu dommage pour un objet amené à être souvent baladé.

Ses forces :

Une excellente prise en main

Des boutons réactifs, efficaces et des sticks asymétriques

Deux gâchettes supplémentaires et quatre boutons à l’arrière

Une excellente autonomie

Ses faiblesses :

Il faut utiliser un dongle

Pas de sacoche de transport

Il faut passer par un logiciel sur smartphone pour la personnaliser

Pas de vibration ni de retour haptique

Son prix :

299 euros