Android Auto permet enfin de caster des vidéos en voiture, Samsung tacle méchamment Apple, c’est le récap’ !

Android Auto accueille une fonctionnalité qui va plaire aux cinéphiles, Samsung répond avec humour à la pub ratée d’Apple, la liste des smartphones compatibles avec la bêta 2 d’Android 15 s’allonge… Bienvenue dans le récap de la veille !

Il y a eu du mouvement chez Android hier. À commencer du côté d’Android Auto, qui permet enfin de caster des vidéos sur son écran de bord. Puis chez Android 15, qui accueille de nouveaux smartphones compatibles avec sa seconde bêta. Enfin, chez Samsung, on continue de se moquer quand Apple se rate.

Android Auto va faciliter le visionnage de films en famille

Quoi de mieux qu’un bon film pour tenir tous les passagers d’une voiture au calme ? Avec Android Auto, l’occasion était rêvée de pouvoir partager facilement une vidéo sur l’écran de bord. Bonne nouvelle : Google a enfin déployé une fonctionnalité permettant de caster une vidéo sur ce dernier depuis un smartphone. Il ne reste plus qu’à ne pas se battre pour choisir le film.

Samsung ne pouvait pas rater cette occasion de tacler Apple

On attendait une réaction de Samsung, qui adore se moquer d’Apple dès que la firme se retrouve dans une polémique. Suite à la publicité ratée du dernier iPad, qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, le géant coréen a publié sa propre version de la publicité, bien plus respectueuse des instruments et outils artistiques. La firme se targue de ne « jamais écraser la créativité ». Le message est clair.

De nombreux smartphones reçoivent la bêta 2 d’Android 15

Si vous voulez tester Android 15 avant l’heure, c’est l’heure ou jamais de se lancer. De nombreux smartphones ont en effet rejoint la liste des appareils compatibles avec la deuxième bêta du système d’exploitation. Dans le lot, on retrouve les Pixel 8 et antérieurs, le Nothing 2 ou encore le Xiaomi 14. La liste complète se trouve dans notre article ci-dessous.

