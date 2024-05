Android 15 va vous donner une bonne raison d’utiliser votre smartphone en mode paysage

Avec l'arrivée prochaine d'Android 15, Google s'apprête à révolutionner l'utilisation en mode paysage sur les smartphones. De nouvelles fonctionnalités sont en cours de développement qui visent à optimiser l'utilisation de l'espace écran. Ces améliorations seront probablement dévoilées en détail lors du Google I/O 2024.

Sous Android 14, le mode paysage présente certaines limites. L’affichage sur ce dernier est notamment inadapté aux notifications et aux bascules de réglages rapides qui laissent un grand espace inutilisé de chaque côté de l'écran. Cette situation est observable autant sur la version stock d’Android que sur la version One UI 6.0 de Samsung. Avec Android 15, Google se propose de corriger ces défauts en améliorant l'utilisation de l'espace disponible.

Les améliorations prévues pour Android 15 incluent une réorganisation de l'écran de verrouillage, des notifications, et des bascules de réglages rapides pour mieux tirer parti de l'écran en mode paysage. Quand le téléphone est pivoté, l'écran de verrouillage devrait afficher le widget de l'horloge à gauche. Ceci va ainsi libérer de l'espace pour les notifications à droite. Lors de l'entrée du code PIN, le clavier numérique s'affiche sur la droite, tandis que le code saisi est visible à gauche pour optimiser l'utilisation de l'espace.

Android 15 va optimiser l'écran de verrouillage des smartphones en mode paysage

Après le déverrouillage, en glissant vers le bas depuis le haut de l'écran, les bascules de réglages rapides et les notifications se partagent l'écran. Elles occupent ainsi judicieusement chaque côté et maximisent tout l'espace. A noter que le développement de cette nouvelle interface est toujours en cours et que certains problèmes subsistent. Il y a notamment des bugs qui affectent la stabilité de l'affichage et la réactivité des éléments interactifs en mode paysage.

Ces problèmes incluent pour le moment des retards dans la réponse tactile lors des interactions avec les notifications et les bascules de réglages rapides. Il y aurait aussi des problèmes d'affichage sporadiques où les éléments ne s'alignent pas correctement sur l'écran. Ces soucis sont bien sûr en cours de résolution pour assurer un fonctionnement optimal à la sortie d'Android 15.

Google s'attend à finaliser ces améliorations d'ici à sa présentation officielle d'Android 15 lors du Google I/O 2024, le 14 mai. Ces changements devraient aussi bénéficier à One UI 7.0 et rendre les Samsung Galaxy plus fonctionnels en mode paysage.