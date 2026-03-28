Quand et comment regarder le GP F1 du Japon en direct et gratuitement ce dimanche ?

Le GP F1 du Japon se dispute ce dimanche 29 mars sur le mythique circuit de Suzuka, et avec un départ à 7h du matin heure française, il va falloir mettre le réveil. En France, la course est diffusée en exclusivité sur Canal+. Comment faire si vous n'êtes pas abonné et/ou si vous vivez à l'étranger ? Il existe des solutions gratuites et légales pour ne rien rater. On vous explique tout.

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Licence Creative Commons / Droits d'auteur : Steffen Prößdorf

Ce dimanche, les Formule 1 s'élancent depuis Suzuka, au Japon, pour la 3ème manche du championnat du monde 2026. Le départ est fixé à 14h heure locale, ce qui correspond à 7h du matin en France, soit un décalage de 7 heures, réduit d'une heure par rapport au reste du week-end grâce au passage à l'heure d'été qui a lieu dans la nuit de samedi à dimanche.

Comme pour l'ensemble de la saison, c'est Canal+ qui détient les droits exclusifs de diffusion de la F1 en France jusqu'en 2029. La course sera donc retransmise en direct sur Canal+ Sport et en streaming via l'application myCanal, réservée aux abonnés. Vous vivez à l'étranger et/ou n'êtes pas abonné à Canal+ ? Pas de panique, il existe des solutions pour regarder le GP F1 du Japon en direct et gratuitement. On vous explique tout.

Quelle alternative pour regarder le GP du Japon gratuitement ?

Contrairement à la France, plusieurs pays européens diffusent l'intégralité du championnat de Formule 1 gratuitement. C'est notamment le cas de la Belgique et de la Suisse, où les chaînes publiques RTBF (via sa plateforme Auvio) et RTS (via RTS Play) retransmettent les 24 Grands Prix de la saison en direct et avec des commentaires en français. Le GP du Japon de ce dimanche ne fait pas exception : essais, qualifications et course sont au programme, accessibles sans abonnement depuis leurs sites respectifs : auvio.rtbf.be et rts.ch/play/tv. L'Autriche propose également une diffusion gratuite via la chaîne Servus TV, mais les commentaires y sont en allemand, cette option n’est donc pas très intérêssante.

C’est bien beau d’avoir des chaînes étrangères qui diffusent le championnat en direct et gratuitement, mais il reste un problème de taille : ces chaînes TV sont géobloquées. Seuls les internautes physiquement localisés dans le pays concerné peuvent y accéder. Mais là encore, pas d’inquiétude : on a la solution à votre problème : le VPN.

Comment accéder à la RTBF ou la RTS depuis la France ?

Un VPN permet en effet de tromper le géoblocage de ces plateformes en lui faisant croire que vous êtes bien physiquement sur le territoire belge ou suisse. Comment ? Sans rentrer dans des détails trop techniques, le VPN vous connecte à un serveur situé dans le pays de votre choix en masquant votre adresse IP réelle et en vous attribuant une adresse locale. Les restrictions géographiques ne vous concernent alors plus.

Reste à savoir quel VPN choisir. Parmi les solutions disponibles sur le marché, NordVPN est l'une des références : fiable, rapide, et taillé pour le streaming vidéo. Il est disponible à partir de 3,09 €/mois avec 3 mois offerts et vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour le tester sans risque. Un seul abonnement couvre jusqu'à 10 appareils simultanément, que vous soyez sur smartphone, ordinateur, tablette ou téléviseur connecté.

Pour regarder le GP du Japon gratuitement ce dimanche, voici la marche à suivre :

  • Rendez-vous sur le site de NordVPN et souscrivez à un abonnement
  • Téléchargez l'application NordVPN sur votre appareil
  • Connectez-vous à un serveur suisse ou belge
  • Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur rts.ch/play/tv (sans inscription) ou auvio.rtbf.be (inscription gratuite requise)
  • Profitez du GP du Japon en direct et gratuitement, avec les commentaires en français

Précisons que cette astuce fonctionne d'ailleurs dans les deux sens : si vous êtes expatrié ou en déplacement à l'étranger, aux États-Unis, en Asie ou ailleurs, NordVPN vous permet de vous connecter à un serveur belge ou suisse depuis n'importe où dans le monde et de suivre le GP comme si vous étiez en Europe.

Russell, Verstappen, Antonelli : un dimanche à Suzuka qui pourrait tout changer

Derrière ce départ à 7h du matin se cache une course qui s'annonce particulièrement palpitante. Depuis le début de la saison 2026, Mercedes écrase la concurrence : George Russell a remporté le GP d'Australie, son coéquipier Kimi Antonelli a enchaîné avec une victoire en Chine. Les deux pilotes arrivent à Suzuka séparés de seulement quatre points au championnat. Ce GP du Japon est un vrai duel interne chez Mercedes.

L'autre grand feuilleton de ce week-end, c'est Max Verstappen. Le champion du monde néerlandais a remporté les quatre dernières éditions du GP du Japon, de 2022 à 2025. Un record difficile à battre, sauf que cette année, sa Red Bull montre des signes de faiblesse entre son abandon mécanique en Chine et son manque de régularité. Ferrari avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc, et McLaren avec Lando Norris et Oscar Piastri, rêvent eux aussi de s'inviter dans la bagarre. Ce dimanche à Suzuka, la hiérarchie de la saison pourrait commencer à se dessiner pour de bon.

Que vous soyez fan de F1 de longue date ou simple curieux attiré par le spectacle, le GP du Japon ce dimanche mérite largement le réveil à 7h. Avec NordVPN, vous avez tout ce qu'il faut pour ne rien rater, gratuitement et en seulement quelques clics.


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