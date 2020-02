Coronavirus : Qualcomm assure que l’épidémie menace l’industrie du smartphone

Le coronavirus risque de perturber l’industrie du smartphone, met en garde Qualcomm. Le fondeur américain estime que l’épidémie va avoir un impact sur les chaînes d’approvisionnement en Chine ainsi que sur les ventes de téléphones sur le marché chinois.

Qualcomm a profité de la présentation de ses résultats financiers pour évoquer les conséquences de l’épidémie de coronavirus sur l’industrie du smartphone, rapportent nos confrères de Reuters ce 5 février. Dans le cadre d’une réunion avec les investisseurs, Akash Palkhiwala, directeur financier de Qualcomm, assure que la firme s’attend à « un impact sur la demande et la chaîne d’approvisionnement des smartphones ».

Lire également : Coronavirus – Asus renonce aussi à sa présence au MWC 2020, faut-il craindre l’annulation ?

Une baisse des ventes de smartphones en Chine

Sans surprise, l’épidémie risque d’abord de réduire la demande de smartphones en Chine, un marché important pour tous les constructeurs. Qualcomm s’attend donc à une baisse des ventes de téléphones ce trimestre. C’est évidement de mauvaise augure pour le fondeur, notamment pour les ventes de puces 5G. Steve Mollenkopf, PDG de Qualcomm, se veut rassurant.

« Si nous avons un problème, un problème de chaîne d’approvisionnement ou un problème de demande en Chine, nous pourrons nous appuyer sur d’autres régions du monde » souligne Steve Mollenkopf. Qualcomm s’attend en effet à ce que la plupart des smartphones 5G soient vendus en Corée, aux Etats-Unis et au Japon. L’impact de l’épidémie, jusqu’ici cantonnée à la Chine, devrait donc rester modéré sur les performances de l’entreprises pour ce trimestre.

Pour rappel, un rapport de IHS Markit table sur une éventuelle pénurie des écrans LCD pour smartphones. Les lignes de productions de nombreuses entreprises font en effet face à une importante pénurie de main-d’oeuvre suite aux mesures mises en place par les autorités chinoises pour endiguer la propagation du virus. Dans le même ordre d’idée, le virus de Wuhan risque aussi de retarder la production de l’iPhone 9 d’Apple. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet.

Source : Reuters