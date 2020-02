Mac : Apple veut remplacer les processeurs d’Intel par ceux d’AMD

Apple pourrait intégrer des APU AMD dans ses prochains Mac ou MacBook, faisant l’impasse sur les CPU d’Intel. Des références repérées dans le code de MacOS Catalina 10.15.4 laissent en effet penser que la Pomme se prépare à des changements surprenants.

AMD a lancé une série de processeurs et de GPU tout au long de l’année 2019. Des puces qui, de toute évidence, n’ont pas laissé Apple de marbre. Déjà en partenariat avec le fondeur pour les puces graphiques des Mac et MacBook, la firme de Cupertino pourrait très prochainement opter pour une solution 100% AMD dans ses ordinateurs. En l’occurrence des APU intégrant une combinaison CPU/GPU du fondeur.

Le 5 février dernier, Apple a mis la bêta de macOS 10.15.4 à la disposition des développeurs. En fouinant dans le code source, de noms de code pointant vers des APU AMD y ont été repérés (Picasso, Renoir, Vangogh). Le premier désigne la gamme Ryzen 3000 sous l’architecture Zen tandis que Renoir fait référence aux APU ingérant les tout derniers CPU Ryzen 4000 Zen 2 gravés en 7 nm.

Les références Navi 12, Navi 21, Navi 22 et 23 attendues sur la prochaine génération des cartes graphiques d’AMD ont également été repérées dans la bêta de macOS 10.15.4. Les quatre modèles font de plus en plus l’objet de fuites ces dernières semaines. Ils sont annoncés avec l’architecture RDNA 2.0 ainsi qu’une une implémentation matérielle du ray tracing chez AMD.

Les rumeurs suggèrent que les GPU Navi 12 et 21 sont des puces milieu de gamme tandis que les Navi 22 et 23 sont annoncés sur les prochaines cartes graphiques haut de gamme d’AMD, celles qui iront défier la série RTX de Nvidia et potentiellement détrôner la RTX 2080 Ti.

L’apparition de ces références n’est pas anodine et indique sans doute qu’Apple envisage intégrer un APU AMD dans ses futurs MacBook. On est loin d’assister à un divorce entre la Pomme et Intel comme ce fut le cas avec Nvidia mais les progrès constants d’AMD ces dernières années ont peut-être convaincu la firme de Cupertino de tenter un combo CPU/GPU du fondeur dans certains de ses produits.

