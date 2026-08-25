Sony officialise le Xperia 10 VIII : un copier-coller du Xperia 10 VII, mais plus cher ?

La famille Xperia 10 s’agrandit. Un peu moins d’un an après avoir dévoilé le Xperia 10 VII, Sony présente son successeur : le Xperia 10 VIII. Fiche technique, design, prix… On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir.

Sony Xperia 10 VIII
Crédits : Sony

L’an dernier, Sony a bousculé son calendrier. D’ordinaire, les séries Xperia 1 et Xperia 10 étaient dévoilées en même temps ; la rentrée étant réservée, jusqu’en 2024, à la désormais disparue gamme Xperia 5. Mais 2025 a marqué un précédent : le Xperia 1 VII a été officialisé seul en mai ; puis Sony a présenté le Xperia 10 VII sans crier gare en septembre. De fait, la série Xperia 5 ayant été abandonnée, le géant a réattribué le créneau de la rentrée à la série 10.

Et cette année, la marque japonaise réitère et officialise le Xperia 10 VIII. L’appareil s’ancre dans la continuité du tournant inauguré par son prédécesseur : l’abandon du design « iconique » de la marque est entériné. Mais à quel point se démarque-t-il de la génération précédente ? Voici ce qu’il nous réserve.

La fiche technique du Xperia 10 VIII est très similaire à celle du Xperia 10 VII

Comme le Xperia 10 VII, le Xperia 10 VIII ne reprend pas le bloc photo vertical des générations précédentes, mais il arbore bien un bloc horizontal. Deux capteurs le composent : un grand angle et un ultra grand angle, ainsi qu’un flash – sans oublier l’estampillage « SONY ».

Et, il faut le dire, les deux appareils ont beaucoup de points communs. Voici tous les détails importants à retenir sur la fiche technique du Sony Xperia 10 VIII :

  • Écran OLED FullHD+ 120 Hz de 6,1 pouces
  • Protection Corning Gorilla Victus 2
  • Processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
  • 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensibles par microSDXC
  • Batterie 5 000 mAh compatible PowerDelivery
  • Double capteur photo 50 + 13 MP, stabilisation optique
  • Capteur selfie 8 MP, ouverture à f/2.0 sans autofocus
  • Compatible Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, NFC, 5G
  • Lecteur d’empreinte digitale
  • Android 16 (4 mises à jour OS et 6 ans de sécurité)
  • Certification IP68
Sony Xperia 10 VIII
Crédits : Sony

Mais alors, qu’apporte-t-il de plus que son prédécesseur ? Mise à part la version d’Android, ce ne sont pas les améliorations qui sautent aux yeux : même configuration photo, même capacité de batterie pour jusqu’à deux jours d’autonomie. Le Xperia 10 VIII est également doté du bouton de l’obturateur, inauguré avec son prédécesseur, qui lance instantanément l’appareil photo même lorsque l’écran est éteint pour ne rater aucun moment de vie.

Des améliorations (trop ?) anecdotiques pour une facture salée

Mais il en existe quand même quelques-unes, d’améliorations, Sony met notamment en avant le design « translucide » et l’aspect léger de son Xperia 10 VIII, dont le panneau arrière est constitué d’un matériau transparent avec un revêtement mat et transparent pour un look raffiné. Il se décline d’ailleurs en trois nouveaux coloris : blanc givré, gris glacé et lilas brumeux.

La marque met aussi en exergue son écran plus lumineux d’environ 50 %, afin que l’utilisateur puisse en profiter confortablement, même en plein soleil. Les haut-parleurs stéréo ont, eux aussi, été optimisés pour offrir un son amélioré, qui en ressort plus puissant (15 % plus élevé avec des basses 30 % plus puissantes) et plus clair.

Autre élément sur lequel s’attarde Sony : l’accès rapide aux applications de paiement et de fidélité grâce à un menu dédié accessible via un double appui sur le bouton d’alimentation – à l’image de ce que propose déjà Apple.

Mais ces améliorations seront-elles suffisantes pour justifier la nouvelle inflation subie par la série Xperia 10 ? Le Xperia 10 VII avait déjà été augmenté de 50 euros par rapport à son prédécesseur. Avec un prix de vente conseillé de 599 euros, on assiste ici à une hausse de 150 euros par rapport au Xperia 10 VII – soit 200 euros de plus que le Xperia 10 VI.


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