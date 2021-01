Hitman 3 est plus beau sur Xbox Series X que sur PS5, la preuve en vidéo

Hitman 3 offre de bien meilleurs graphismes sur Xbox Series X que sur PS5. Une vidéo de Digital Foundry a comparé le jeu sur les deux consoles et, sans que la version PS5 ne laisse totalement à désirer, la dernière-née de Microsoft confirme sa supériorité en matière de performances. L'écart est notamment visible au niveau de la qualité des ombres et des textures.

On n'a pas fini de comparer la PS5 et la Xbox Series X. Depuis leur sortie, les deux consoles alimentent les débats, à défaut de se retrouver entre les mains des joueurs à cause d'une pénurie qui n'est pas prête de s'arrêter. Bien sûr, le mot qui ressort dans chaque discussion est “performance“. Si les consoles ne peuvent encore se vanter d'être équivalentes à leur homologue PC, l'arrivée d'une nouvelle génération marque généralement un bond technologique par rapport à la précédente.

Du moins, c'est l'objectif. Alors que certaines voix s'élèvent pour dénoncer une différence de performance mineure entre les générations, surtout compte tenu de l'impact des consoles sur l'environnement, une nouvelle vidéo de Digital Foundry estime carrément que la PS5 ne fait pas beaucoup mieux que la PS4 Pro. C'est en tout cas leur constat après une comparaison avec sa rivale sur Hitman 3, le dernier jeu d'IO Interactive. Pour eux, la Xbox Series remporte le combat haut la main.

De meilleurs graphismes sur Xbox Series X pour Hitman 3

Il est néanmoins important d'apporter un peu de nuance : Digital Foundry admet que Hitman 3 tourne parfaitement sur chacune des consoles. Seulement, un écart de performance est clairement visible sur certains aspects du jeu. Les ombres, notamment, sont bien moins détaillées sur PS5 que sur Xbox Series X. Il en va de même des textures, mais aussi de la fréquence d'image. En effet, la console de Sony enregistre quelques chutes à 50, voire 40 FPS, tandis que sa concurrente parvient à maintenir du 60 FPS stable.

À lire également : Jeux PS5 – Sony donne une fenêtre de sortie pour Project Athia et d’autres titres

Alors que la PS5 a gagné la guerre des consoles côté chiffres, a-t-elle perdu la guerre des performances ? Pas nécessairement. Il ne s'agit là que d'un test sur un jeu. La qualité de l'optimisation peut en effet varier d'un jeu à un autre, comme l'a par ailleurs montré la catastrophe Cyberpunk 2077 sur PS4, jeu qui tourne relativement bien sur la nouvelle génération. Il est donc encore un peu tôt pour désigner une grande gagnante entre la PS5 et la Xbox Series X. Seul l'avenir, et les prochains jeux, nous diront s'il y a véritablement un écart conséquent entre elles.