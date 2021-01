Jeux PS5 : Sony donne une fenêtre de sortie pour Project Athia et d’autres titres

Sony a dévoilé, en marge d'une vidéo diffusée dans le cadre du CES 2021, la fenêtre de sortie d'une demi-douzaine de jeux. Dont le mystérieux Project Athia, qui devrait rester une exclusivité de la console pendant 2 ans.

La manière dont l'info a été (officiellement) dévoilée par Sony a de quoi surprendre. Et pour cause : il fallait vraiment plisser des yeux pour s'en rendre compte. Sony a diffusé une vidéo en marge du CES 2021, dans laquelle la firme revient sur ses succès et ses innovations à venir en 2021.

Dans le troisième tiers de la vidéo, Jim Ryan parle pendant quelques minutes des jeux de la PlayStation 5. Un segment, on doit le dire, un peu soporifique. On y apprend, en apparence, pas grand chose : Sony revient là encore sur son produit, ce que Sony a fait depuis sa sortie et quelques uns des jeux disponibles depuis le lancement de la console.

Sony dévoile en douce les fenêtres et dates de sortie de plusieurs jeux PS5

Puis la présentation se termine, et après quelques images diverses et variées de la console et de quelques jeux, la séquence se termine sur quelques secondes d'écran bleu PlayStation, avec tout en bas des infos sur les fenêtres de sortie de nombreux titres. Cela ressemble concrètement à cela (vers 10:38 dans la vidéo de Sony) :

Ce qui nous donne les fenêtres/dates de sortie suivantes :

Returnal : sortie le 19/03/21

Pragmata : sortie en 2023

Solar Ash : sortie en juin 2021

Kena Bridge of Spirits : sortie en mars 2021

Stray & GhostWire Tokyo : sortie en octobre 2021

Little Devil Inside :sortie en juillet 2021

Project Athia : sortie en janvier 2022

Hitman 3 : sortie en janvier 2021

Horizon Forbidden West : sortie dans le courant de l'année 2021

La plupart de ces données ne nous apprennent rien. Par exemple on sait que Hitman 3 doit arriver d'ici la fin du mois de janvier. Mais il y a trois jeux dont on ne connaissait ni date ni fenêtre de sortie. C'est par exemple le cas de Stray, un jeu d'aventure qui suit un chat dans une ville futuriste remplie de robots, et dont on apprend la sortie dans le courant du mois d'octobre.

GhostWire Tokyo, jeu de tir à la première personne de Tango Gameworks dont on ne connaissait jusqu'ici qu'une vague fenêtre de lancement dans le courant de 2021 est désormais attendu pour le mois d'octobre. Enfin – et c'est sans doute l'info la plus importante – le mystérieux Project Athia de Square Enix se précise. On attend désormais sa sortie pour le mois de janvier 2022.