PS5 & Xbox Series X : des enchères directes pour lutter contre la spéculation ?

Les stocks de Xbox Series X et de PS5 sont toujours à flux tendu, la faute notamment aux scalpers et à la spéculation. Pour endiguer le phénomène, John Carmack, le créateur de Doom, appelle à la mise en place d'enchères directes entre les fabricants et les joueurs.

Comme vous le savez, il est toujours aussi compliqué de se procurer une Xbox Series X ou une PS5. La faute aux difficultés provoquées par la crise sanitaire pour se procurer les composants nécessaires à la fabrication des GPU des deux consoles, mais aussi aux scalpers. Les spéculateurs achètent des stocks entiers de PS5 et de Xbox Series X, au nez et à la barbe des joueurs, pour ensuite les revendre au prix fort sur eBay ou d'autres plateformes.

Récemment, des voix se sont d'ailleurs élevées pour légiférer et stopper ce phénomène. Des députés britanniques veulent rendre la spéculation illégale. Ils ont déposé un projet de loi à la Chambre des Communes. Et même si cette loi a peu de chances d'aboutir, elle a donné des idées au gouvernement britannique qui a entamé un dialogue avec l'industrie vidéoludique afin de trouver des solutions.

Il faut dire que la situation est complexe, pour ne pas dire catastrophique. La pénurie de PS5 devrait continuer jusqu'au second semestre 2021, tandis qu'il faudra attendre la fin juin 2021 pour trouver facilement des Xbox Series X. En plus de porter préjudice aux joueurs et aux constructeurs, les développeurs de jeux dénoncent également cette pratique, qui empêchent les utilisateurs de s'équiper et d'acheter leurs titres.

Des enchères directes pour stopper les scalpers

C'est notamment le cas de John Carmack, le père des FPS et créateur de plusieurs sagas mythiques comme Doom, Quake ou Wolfenstein. Le fondateur du studio id Software, désormais propriété de Microsoft depuis le rachat de Zenimax Media, souhaite la mise en place d'enchères directes entre les fabricants et les consommateurs.

“Nous serions vraiment mieux avec un système d'enchères transparent directement auprès des fabricants et un marché plus efficace. Les canaux de vente ont empêché cela par le passé, mais nous pouvons dépasser cela pour de nombreux produits. Il y aurait beaucoup d'indignation face aux prix de départ annoncés, mais la suppression des intermédiaires devrait finalement mieux profiter aux consommateurs”, assure le développeur.

Ce système permettrait effectivement d'éliminer les scalpers de l'équation, qui ne seraient pas enclins à payer au prix fort de nouveaux produits prisés. Cependant, ce procédé permettrait certes d'empêcher les spéculateurs de liquider les stocks, mais il n'évitera pas une flambée des prix. Dans tous les cas, le consommateur serait dans l'obligation de payer sa console plus cher. Notez que cela reste une simple proposition de John Carmack et qu'il n'y a que très peu de chances de voir un tel dispositif se mettre en place.

Source : The Verge