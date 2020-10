Livraisons PS5 : Micromania exige de repasser en magasin avant ce soir si vous voulez la recevoir

Vous avez précommandé ou réservé la PS5 chez Micromania-Zing ? L'enseigne annonce être contrainte de fermer l'ensemble de ses magasins à partir de ce soir à cause du confinement. Du coup il devient impossible de se faire récupérer la PlayStation 5 dans les points de vente de l'enseigne. Micromania-Zing explique comment se faire livrer la console quand même directement chez vous.

Comme vous pouviez vous en douter, l'annonce du retour du confinement en France va nettement compliquer les livraisons de produits du moment, notamment la très attendue PlayStation 5. Micromania-Zing explique ainsi dans un communiqué de presse n'avoir d'autre choix que de fermer l'ensemble de ses magasins dans l'hexagone à compter de ce soir.

Le problème, c'est que ces dernières semaines, Micromania proposait déjà à nombre de ses clients de récupérer leur PS5 dans ses points de vente lorsqu'elle serait disponible.

Micromania-Zing est contraint de vous demander de repasser en magasin d'ici ce soir à cause du confinement

Micromania-Zing apporte ainsi des précisions autour des réservations et précommandes de PS5. L'enseigne décrit trois cas de figure, et on vous prévient, il risque d'y avoir du sport :

Micromania a confirmé votre réservation de PS5 par mail et ou par téléphone en précisant que votre appareil serait disponible le 19/11 : il faut impérativement vous rendre en magasin avant ce soir pour prépayer l'appareil ainsi que des frais de ports supplémentaires – Micromania vous livrera alors la console directement chez vous lorsqu'elle sera disponible.

pour prépayer l'appareil ainsi que des frais de ports supplémentaires – Micromania vous livrera alors la console directement chez vous lorsqu'elle sera disponible. Vous avez déjà prépayé la PS5 en magasin : il faut hélas revenir dans un point de vente de l'enseigne avant ce soir “pour valider vos coordonnées postales et régler les frais de ports nécessaires à la livraison” directement à votre domicile

“pour valider vos coordonnées postales et régler les frais de ports nécessaires à la livraison” directement à votre domicile Vous avez commandé la PS5 sur le web avec livraison en magasin : inutile d'aller dans un point de vente. Micromania vous recontactera directement à une date ultérieure.

Micromania précise d'emblée que de nouvelles infos seront communiquées autour des précommandes des Xbox Series S|X le Xbox All Access et “les précommandes des prochaines sorties”. Compte-tenu de l'urgence, il est vraisemblable que les magasins français de Micromania-Zing soient pris d'assaut aujourd'hui, vu le peu de temps laissé aux clients pour s'organiser. Pour la plupart, cela signifie qu'il sera impossible de mettre la main sur une PS5 avant la réouverture des magasins, ou peut-être d'être contacté directement par Micromania-Zing.