PS5, Xbox Series X : la Fnac reste ouverte pour les retraits en magasin malgré le reconfinement

Les précommandes de PS5 et de Xbox Series X/S pourront être récupérées dans les boutiques Fnac. Contrairement à Micromania, les magasins de l'enseigne française resteront ouverts pendant le reconfinement. Elle vient d'officialiser la nouvelle sur Twitter.

Si vous faites partie des chanceux et chanceuses qui ont réussi à précommander une PS5, une PS5 Digital Edition, une Xbox Series X ou une Xbox Series S chez la Fnac, sachez que le reconfinement ne devrait pas trop vous poser de problème pour récupérer votre console next-gen. En effet, l'enseigne française vient d'apporter des précisions sur le sujet.

Contrairement à Micromania qui a annoncé la fermeture de ses magasins, les boutiques Fnac resteront ouvertes pendant la durée du reconfinement. En effet, les commerces proposant à la vente du matériel informatique ont l'autorisation de maintenir leur activité et d'accueillir des clients, car ils permettent de favoriser/optimiser le télétravail.

À lire également : PS5 – Micromania prévient les clients qui recevront la console et ceux qui ne l’auront pas

🚨 Vos magasins Fnac restent ouverts pour vos achats et le retrait de vos commandes. Retirez vos produits en magasin en toute sécurité et sans contact 👉 https://t.co/R5WhEaOwim pic.twitter.com/5m298ZL66F — Fnac (@Fnac) October 29, 2020

La Fnac confirme le retrait en magasins

Ainsi, les acheteurs pourront comme prévu récupérer leur Xbox Series X et Series S le 10 novembre prochain, et le 19 novembre pour la PS5 et la PS5 Digital Edition. Bien évidemment, le retrait des commandes se fera dans le strict respect des règles sanitaires. Comme dans le cas de Micromania, on se doute que la Fnac reviendra plus en détail ultérieurement sur les conditions de retrait. Il est possible que l'enseigne donne une date et un horaire précis à chaque client pour venir récupérer leur machine, ce pour éviter de créer des mouvements de foule importants dans les magasins.

Comme dit plus haut, Micromania ne profite pas des prérogatives de la Fnac et a donc été contraint de fermer ses points de vente durant le reconfinement. Pris de court, l'entreprise a dû mettre en place des dispositifs spéciales pour s'assurer que chaque client puisse obtenir sa console :