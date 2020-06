PS5 : la console serait vendue 399 euros pour une sortie le 20 novembre

La PS5 pourrait être vendue à partir de 399 euros pour sa version sans lecteur de disques, et 499 euros avec. C’est en tout cas ce qu’affirme un leakeur bien connu de la communauté PlayStation qui donne également la date de sortie de la machine de Sony.

Combien coûtera la PS5 ? Faut-il commencer à économiser maintenant ? C’est l’une des questions qui taraude les joueurs depuis la présentation de la machine. Nous avons peut-être un début de réponse aujourd’hui grâce à un leak.

Le twittos @IronManPS5, bien connu dans la communauté PlayStation pour ses leaks, affirme avec aplomb connaître le prix de la console, de ses accessoires, mais également sa date de sortie. Pour lui, la PS5 arriverait le 14 novembre prochain au Japon. Nous autres, occidentaux, n’auront pas à attendre longtemps avant de pouvoir mettre nos gros doigts sur la machine, puisqu’elle serait vendue en Europe et aux Etats-Unis dès le 20 novembre prochain.

A lire aussi – PS5 : date de sortie, prix et fiche technique

La PS5 serait commercialisée 49 980 yens, soit 499 euros en Europe. Un prix crédible s’il en est, mais il faudra bien entendu attendre confirmation de Sony. Elle devrait avoir lieu pendant l’été. La Digital Edition, version sans disque, serait elle vendu 399 euros. Un prix logiquement inférieur.

Pour rappel, la PS4 avait été vendue 399 euros lors de sa sortie en 2013, alors que la PS3 était à 599 euros en 2007. La PS2, sortie en 2000, était tarifée à 2990 francs, soit l’équivalent de 600 euros. Cela ne les a pas empêchés de connaître un succès majeur. La Xbox Series X, elle, n’a pas encore de prix non plus, mais il se murmure qu’une Xbox moins puissante serait également commercialisée à un tarif très agressif.

Les accessoires auraient aussi un prix

Le leakeur clame également connaître le prix de certains accessoires. Ainsi, la DualSense serait commercialisée à 60 euros avec une station de recharge (optionnelle) à 30 euros. La caméra coûterait elle 60 euros et le casque officiel 179 euros. L’un des premiers jeux de la console, Spider-Man Miles Morales, serait vendu 40 euros. Un prix bas s’expliquant par le fait qu’il s’agisse d’un spin-off et non d’un jeu entier.

Bien entendu, il faut prendre ces informations avec prudence. Sony communiquera sur le prix de la PS5 très bientôt, ainsi que sur sa date de sortie. Du moins on l’espère.