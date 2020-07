PS5 et Xbox Series X : AMD livre déjà les premières puces des deux consoles

AMD l’assure, la livraison des puces de la PS5 et de la Xbox Series X a déjà commencé. Pas de retard en vue sur le calendrier de lancement des deux consoles. Bonne nouvelle également pour les gamers sur PC : les CPU Zen 3 et GPU Big Navi arriveront à temps, soit avant la fin de l’année.

Comme pour les précédentes générations de consoles de salon, Sony et Microsoft ont jeté leur dévolu sur AMD pour la fourniture des APU (CPU+GPU) de la PS5 et de la Xbox Series X. Dans son rapport financier du deuxième trimestre de 2020, le fondeur assure respecter sa part du contrat. Les premières puces ont déjà commencé à être expédiées et elles le seront en nombre suffisant pour le lancement des deux consoles d’ici la fin de l’année, a fait avoir Lisa Su, la PDG d’AMD.

C’est une nouvelle rassurante sachant que Sony a récemment doublé sa commande initiale en prévision d’une importante demande de la PS5. De 5 millions d’unités, les fournisseurs sont désormais tenus de produire 10 millions de composants pour la console d’ici la fin du premier trimestre de 2021. Et malgré cela, Sony pourrait limiter la vente de la PS5 à une unité par foyer pour éviter des ruptures de stock. C’est peu dire que la console est fortement attendue.

AMD lancera à temps des processeurs Zen 3 et GPU Big Navi

Il n’y a pas que les joueurs sur console qui ont de quoi se réjouir. Ceux qui souhaitent mettre à niveau leur PC avec les puces AMD à venir peuvent également être rassurés. Lisa Su affirme que les processeurs Ryzen 4000 basés sur l’architecture Zen 3 arriveront bien d’ici la fin de l’année. Idem pour les cartes graphiques Big Navi (RDNA 2), les premières d’AMD à supporter le ray tracing.

Tout semble donc se dérouler comme prévu pour le fondeur rouge contrairement à Intel qui a récemment annoncé des retards sur la production de ses CPU gravés en 7nm. Initialement prévus pour arriver en 2021, il faudra désormais patienter jusqu’en 2022. Conséquence, le cours de son action a dégringolé cette semaine. AMD est désormais mieux valorisée en bourse que son concurrent. Signe peut-être d’une passation de pouvoir ? Une chose est sûre, les processeurs AMD rencontrent désormais un fort succès auprès du public, mettant plus que jamais la pression à l’équipe bleue.