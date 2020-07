PS5 : Sony va limiter les ventes à une seule console par foyer pour éviter la spéculation

Sony pourrait limiter les ventes de la Ps5 à une seule console par foyer. C’est en tout cas ce que laisse entendre un message d’erreur trouvé dans le code du site officiel de Playstation. Le constructeur pourrait procéder de la sorte pour empêcher certains clients d’acheter plusieurs consoles, pour les revendre ensuite plus cher sur le web.

Dire que la Playstation 5 est attendue est un doux euphémisme. Ce n’est maintenant plus qu’une question de temps avant que les précommandes soient ouvertes. Pour l’heure, les dernières rumeurs évoquent un lancement de la PS5 au 20 novembre 2020, pour un prix affiché de 499 dollars. Quelque soit les tarifs, la PS5 tout comme la Xbox Series X vont être particulièrement demandées à leur sortie.

Pour être certain de pouvoir combler toutes les attentes et d’éviter les ruptures de stock, nous savons déjà que Sony compte produire 10 millions de PS5 au lancement. Or, d’après l’utilisateur de Reddit Kgarvey, l’entreprise nippone aurait pris une autre mesure importante pour assurer une console à chacun. En fouillant dans le code source du site américain de la boutique officielle Playstation Direct, l’utilisateur a déniché une ligne de code intrigante :

« SAPCommerceOCC_ERROR_addtocartrestrictionvalidation »:{« errorType »: »commerce-api-error », »errorMessage »: »You can only purchase one version of the PS5™ Console: Disc or Digital. You have already added one PS5™ console to your cart. », »errorSeverity »: »High »}

Une PS5 par foyer pour garantir des stocks suffisants

Il s’agit d’un message d’erreur destiné à s’afficher sur la boutique officielle Playstation. Voici ce qu’il dit : « Vous ne pouvez acheter qu’une seule version de la PS5 Disque ou Digitale. Vous avez déjà rajouté une console PS5 à votre panier ». Comme en atteste ce message d’erreur, il y a donc de fortes chances à ce que Sony limite les ventes de la PS5 à un exemplaire par foyer sur sa boutique officielle. Reste à savoir si le constructeur va imposer cette règle aux revendeurs partenaires.

En procédant de la sorte, le constructeur stopperait court toute possibilité de faire de la spéculation avec sa nouvelle console. En effet, une pratique courante consiste à acheter en nombre un produit extrêmement demandé ou dont les stocks sont limités pour ensuite le revendre au double ou triple de son prix initial. Ce fut le cas récemment avec la Nintendo Switch pendant le confinement, où certains revendeurs proposaient la console à 600 €, soit le double. Il faudra attendre plus amples informations de la part de Sony pour en avoir le cœur net.

Source : BGR