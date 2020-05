PS5 vs Xbox Series X : oubliez le SSD, c’est le CPU qui fera la différence selon le développeur de Scorn

La PS5 et la Xbox Series X embarquent toutes deux des composants nettement plus performants, en l’occurrence un SSD qui promet une réactivité jamais atteinte sur une console. Mais pour le développeur du jeu Scorn, le processeur est la nouveauté qui fera vraiment la différence.



Scorn est un FPS à la sauce Survival Horror développé par le studio Ebb Software depuis bientôt 6 ans. Après plusieurs années de report, le jeu sortira finalement sur Xbox Series X et PC, comme nous l’apprenions lors de la conférence Xbox de Microsoft tenue le 7 mai dernier. Dans une interview accordée au site MSPowerUser, l’un des développeurs du titre explique en quoi la console NextGen de Microsoft représente le parfait terrain d’atterrissage pour le jeu.

Le processeur de la Xbox Series X est légèrement meilleur que celui de la PS5. Cependant, certains développeurs mettent particulièrement en avant le SSD supérieur de la console de Sony. Ljubomir Peklar, le directeur artistique de Scorn trouve cela dommage. Il estime que le plus grand changement entre la génération actuelle et la prochaine concerne la puissance brute fournie par le processeur.

Pour reproduire parfaitement le sentiment envoûtant du style de Giger dont les œuvres ont inspiré le jeu, créer une expérience immersive était impératif. L’immersion est la clé du succès de Scorn : de l’arc narratif au gameplay en passant par sa présentation visuelle. Peklar et son équipe souhaitent que les joueurs soient pleinement absorbés et cela nécessite des visuels accrocheurs et des performances parfaites qui n’étaient tout simplement pas réalisables avec Xbox One et PlayStation 4.

« Nous ne voulions pas sortir Scorn [sur les consoles actuelles, NDLR] parce que nous voulons que notre jeu soit joué à 60 fps. Ce serait presque impossible sans consentir de grands sacrifices ». « Tout le monde vante le SSD comme la prochaine grande nouveauté. Eh oui, les SSD aideront beaucoup au chargement et au traitement des données, mais le plus gros goulot d’étranglement sur la génération actuelle des consoles, c’est le CPU », a expliqué Peklar. C’est de là que viendra la plus grande différence.

Mais vu le faible écart qui sépare les deux consoles sur le terrain de la puissance, Microsoft aura du mal à exploiter cet avantage comme le facteur déterminant. Malheureusement, aucune comparaison ne pourra être faite avec Scorn qui est annoncé comme une exclusivité Xbox.

Source : MsPowerUser