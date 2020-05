Panne Epic Games Store : victime de son succès, la version gratuite de GTA V fait planter les serveurs

L’Epic Games Store est victime de sa générosité. Après avoir proposé GTA V en jeu gratuit, l’affluence massive de joueurs a fait crasher les serveurs de la plateforme.

Mise à jour – 20h58 :

La panne semble désormais résolue, tout est rentré dans l’ordre. De notre côté, nous avons pu nous connecter au site d’Epic Games Store sans difficulté. Le site Downdetector relate un rétablissement quasi total de la situation.

Article original – 19h15 :

Comme de nombreux joueurs à travers le monde, vous vous êtes probablement rués sur l’Epic Games Store pour récupérer GTA V. En effet, l’éditeur a dévoilé ce 14 mai que le mastodonte de Rockstar Games serait le jeu gratuit de la semaine. Seulement, l’afflux massif de joueurs et joueuses a visiblement eu raison des serveurs de la plateforme.

Comme en attestent de nombreux témoignages sur le site downdetector, l’Epic Games Store est en panne depuis quelques heures. Plusieurs messages d’erreurs reviennent en boucle. Pour notre cas, nous ne pouvons tout simplement pas accéder au site. Nous avons droit à un simple « 403 Forbidden ». Pour certains, la langue a été changée sans raison, accompagné d’un message d’erreur code 505.

« C’est quoi le concept du bug de GTA V du Epic Games Store ? Chaque fois que je clique sur le bouton ça me change la langue ! », raconte un internaute. « Epic Games Store bug tellement que ça me l’a mis en espagnol avec erreur 505″, explique un autre utilisateur sur DownDetector.

Le code 500 semble être le plus répandu parmi les utilisateurs. Il est alors impossible de se connecter au Epic Games Stores. De son côté, l’éditeur vient de réagir sur Twitter : « Nous sommes conscients que les utilisateurs subissent actuellement des temps de chargement ralentis, des erreurs 500 ou des plantages de launcher et nous travaillons activement à l’augmentation des capacités du serveur. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation dès que nous le pourrons ».

Dommage pour l’Epic Games Store et Rockstar qui comptaient probablement sur cette opération pour attirer de nouveaux joueurs sur sa plateforme pour l’un, et sur GTA Online pour l’autre. Pour rappel GTA V fait partie des plus gros cartons de l’histoire, avec plus de 6 milliards de dollars de bénéfice depuis sa sortie.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.

We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.

— Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020