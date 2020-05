GTA V Online mis à genoux par l’afflux de nouveaux joueurs

GTA V est victime de son succès. La partie online du titre a en effet été mise à mal par l’afflux de nouveaux joueurs après que le titre ait été offert sur l’Epic Games Store. Cet engouement impressionne, puisque GTA 5 est sorti il y a sept ans.

Trop de gangsters à Los Santos ! Jouer à GTA Online a été compliqué ce week-end. En effet, les serveurs du studio Rockstar ont eu du mal à gérer l’afflux de nouveaux joueurs. Impossible de lancer le jeu pour beaucoup d’utilisateurs, qui voyaient un message d’erreur s’afficher au lancement. D’autres ont constaté des lags et des bugs en pleine partie.

Due to extremely high player volumes, we are currently experiencing issues with access to Rockstar Games Services including the Rockstar Games Launcher and GTAV for PC. We are actively working to resolve the issue and will keep you updated of any changes. — Rockstar Support (@RockstarSupport) May 17, 2020

Des soucis imputables au fait que GTA V est en ce moment gratuit sur l’Epic Games Store. Chaque semaine, la boutique en ligne offre un jeu, le plus souvent indépendant. Parfois, c’est un blockbuster qui est donné, comme cette semaine. Le jeu de Rockstar Games est gratuit du 14 au 21 mai, ce qui provoque non seulement la saturation des serveurs de l’éditeur, mais également des soucis sur l’Epic Games Store.

Ce dernier a en effet été inaccessible toute la soirée du 14 mai. Beaucoup d’utilisateurs n’ont pu prendre ni lancer le jeu, mais pire encore, il était également impossible de lancer un autre titre via la plate-forme. Gênant, surtout pour ceux qui voulaient juste jouer à Fortnite. A l’heure où nous écrivons ces lignes, tout est rentré dans l’ordre, que ce soit sur l’Epic Games Store ou sur GTA Online.

Sept ans après, toujours le même succès

Le fait que GTA V ait connu un tel succès d’affluence en 2020 est impressionnant, et montre l’impact culturel qu’il peut encore avoir aujourd’hui. Le jeu de Rockstar est sorti pour la première fois sur PS3 et Xbox 360 en 2013 (2014 sur les consoles PS4 et Xbox One et 2015 sur PC). Il n’est donc plus tout jeune. Mais le poids des années ne semble pas avoir d’emprise sur lui.

GTA V est l’un des jeux les plus vendus de l’histoire du média. En 2020, ce sont 120 millions de copies qui ont été écoulées. Seuls Tetris et Minecraft ont fait mieux. A titre de comparaison, GTA 4 (2008) s’est vendu à 25 millions d’exemplaires. Le jeu jouit non seulement d’un solo prenant, mais également d’une partie en ligne très suivie, avec de nombreuses mises à jour pour garder les adeptes de fusillades en ligne.

Bien que le jeu soit sorti il y a maintenant sept ans, il n’a pas encore de successeur. GTA VI n’a en effet pas encore été annoncé, et les fans doivent aujourd’hui se contenter de bien maigres rumeurs.

