Présentée au CES 2023 de janvier, la manette PlayStation 5 spécialement étudiée pour les personnes en situation de handicap sortira cette année. Le kit se veut hautement configurable pour répondre aux besoins spécifiques de tous les joueurs en matière d'accessibilité.

Le Projet Leonardo de Sony, une manette PS5 pensée pour être accessible à tous, a désormais un nom : la Access Controler (ou Manette Access en langue de Molière). Sous cette appellation se cache un contrôleur au look radicalement différent d'une manette PS5 “classique”. L'objectif est clair pour le constructeur : proposer “un kit polyvalent pouvant être personnalisé afin de répondre aux divers besoins des joueurs, […] conçu en étroite collaboration avec la communauté afin d'aider les utilisateurs en situation de handicap à jouer plus confortablement et plus longtemps”. Retrouvez en fin de cet article la vidéo officielle de présentation.

Niveau personnalisation, Sony n'a en effet pas fait les choses à moitié. La Manette Access n'est ni plus ni moins qu'un “squelette” sur lequel vous allez greffer les touches que vous voulez, avec l'agencement que vous voulez. De forme circulaire, le périphérique est entièrement personnalisable. Le kit est suffisamment fourni pour que la grande majorité des joueurs trouvent de quoi créer le contrôleur parfait pour eux.

La Manette Access de Sony est totalement configurable

Différentes tailles et différentes textures de boutons sont proposées parmi la vingtaine de boutons du kit. Dans la même idée, le joystick se positionne là où vous le souhaitez autour de la manette. Sa longueur est ajustable, de même que sa sensibilité. Il est possible de placer deux touches sur une seule (un appui sur un bouton actionne à la fois le triangle et la croix par exemple) et de configurer jusqu'à trois profils différents. Enfin, quatre ports permettent de brancher d'autres périphériques comme des boutons additionnels (vendus séparément). Vous pouvez aussi associer un contrôleur PS5 par exemple.

Le kit Manette Access pour PS5 sortira le 6 décembre au prix de 89,99 euros. Sony rattrape ainsi son retard sur Microsoft, qui propose sa manette adaptative Xbox depuis 2018. Il aura fallu du temps pour obtenir un produit officiel. On se rappelle que dans l'intervalle, les joueurs en situation de handicap devaient redoubler d'imagination : un Youtubeur avait ainsi fabriqué un adaptateur pour jouer à la PS5 avec une seule main. Dans quelques mois, il n'y aura plus besoin de bricoler pour profiter de sa console PlayStation 5, et c'est tant mieux.

Source : PlayStation