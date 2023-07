Ratchet & Clank Rift Apart : vous n’aurez pas besoin d’un SSD pour jouer au jeu sur PC

Insomniac Games a révélé les spécifications minimales requises sur PC pour son titre phare Ratchet & Clank Rift Apart, et notamment que le jeu ne nécessitera pas de SSD. Il s’agit donc d’une bonne nouvelle pour les joueurs.

La PS5 perd une nouvelle exclusivité alors que Ratchet and Clank Rift Apart se fraye un chemin sur PC. Mieux encore, sa date de sortie sur PC a été confirmée et il sera bientôt disponible. Pour rappel, le titre d’Insomniac Games arrivera dès le 26 juillet prochain.

Pour rappel, le titre était sorti peu de temps après la PS5, et avait été vendu comme l’exemple type de jeu qui nécessitait absolument le SSD de la console. Marcus Smith, directeur créatif d'Insomniac, avait alors affirmé que le mécanisme de voyage dans les failles du jeu était impossible sur les systèmes précédents. Cependant, cela ne semble plus vrai, car le jeu ne nécessitera pas de SSD sur PC.

Quelle configuration PC pour Rachat & Clank Rift Apart ?

Dans le tableau récapitulatif des configurations requises pour Rachat & Clank Rift Apart, on constate qu’Insomniac Games demande un simple HDD avec 75 Go de stockage libre minimum, ce qui contredit donc les affirmations précédentes du studio. Cela semble étrange, puisque compte tenu de la fréquence de changement d’univers, on peut s’attendre à de longs temps de chargement à chaque fois.

Cependant, avec la configuration minimale, votre jeu ne tournera qu’en 720p à 30 FPS, donc c’est peut-être pour ça qu’un disque dur classique peut faire l’affaire. Le jeu requiert également une carte graphique NVIDIA Geforce GTX 960 ou une AMD Radeon RX 470, un processeur Intel Core i3-8100 ou un AMD Ryzen 3 3100, ainsi que 8 Go de RAM et Windows 10.

Le portage PC permet l'utilisation de la souris et du clavier, a des taux de rafraîchissement débloqués et permet l'intégration de “NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS et Temporal Injection d'Insomniac Games. NVIDIA Reflex et NVIDIA DLAA, qui améliore la qualité de l'image, sont également pris en charge”. Vous pourrez même jouer sur des écrans avec des ratios 21:9, 32:9 et jusqu'à 48:9 pour les configurations à trois moniteurs.