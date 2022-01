PS5 : ce Youtubeur a fabriqué un adaptateur pour jouer avec une seule main

Si Microsoft propose depuis plusieurs années déjà des manettes adaptatives pour les personnes à mobilité réduite, les joueurs attendent toujours les alternatives de Sony sur Playstation. Qu'à cela ne tienne, un Youtubeur a créé un accessoire qui permet d'utiliser la DualSense de la PS5 avec une seule main ! Cet adaptateur a été créé via une imprimante 3D.

Depuis plusieurs années maintenant, Microsoft a toujours œuvré pour rendre accessible au maximum le jeu vidéo, notamment aux personnes à mobilité réduite. En 2018 par exemple, l'entreprise américaine a lancé sa manette adaptative Xbox One, qui permet aux joueurs en situation d'handicap de jouer plus facilement.

Sur ce terrain, Sony a beaucoup de retard. Si les options d'accessibilité se font nombreuses dans les jeux first party du géant japonais, comme The Last Of Us 2 par exemple, on attend toujours que le constructeur propose des manettes adaptées pour ce public.

À lire également : PS5 – Sony veut coacher les joueurs jugés trop mauvais

Ce Youtubeur trouve le moyen d'utiliser la DualSense à une main

Qu'à cela ne tienne, le YouTubeur Akaki Kuumeri a décidé de prendre les devants. Grâce à une imprimante 3D, le vidéaste a imaginé, puis fabriqué un adaptateur pour pouvoir utiliser la DualSense, la manette de la PS5, à une seule main ! Avec cet accessoire, le joueur est en mesure d'accéder à l'ensemble des commandes de la manette, que ce soit les gâchettes, la croix directionnelle et le pavé tactile, sur le côté droit ou gauche uniquement. Pour la croix directionnelle toutefois, il faudra installer un second adaptateur, qui il faut bien l'avouer rend la DualSense plutôt encombrante.

Comme vous pouvez le voir dans sa vidéo de démonstration, il faudra poser la manette sur une surface dure et plane pour profiter au mieux de l'accessoire. En effet, un adaptateur encliquetable permet de manœuvrer le stick analogique de votre choix en déplaçant l'ensemble de la manette, via un système de balancier qui va de bas en haut, et de gauche à droite.

Et comme dit précédemment, Akaki Kuumeri a développé cette accessoire avec une imprimante 3D. Plutôt que de chercher à commercialiser la chose, il a partagé les plans de sa création sur le site Prusa Printers. Vous êtes libres de les télécharger si vous souhaitez concevoir vous-même cet adaptateur pour la DualSense. Les premiers retours des utilisateurs sont très positifs et confirment que l'appareil fonctionne comme promis.

Source : TheGamer