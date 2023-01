PS5 : Sony annonce Project Leonardo, une nouvelle manette avec un design inédit

Sony a profité du CES de Las Vegas pour dévoiler une nouvelle manette PS5 : Project Leonardo. Il s’agit d’un pad entièrement personnalisable dédié aux personnes en situation de handicap. Une manière de rendre le jeu vidéo accessible à tous.

L’accessibilité est quelque chose de plus en plus important pour Sony, notamment dans ses jeux. La marque japonaise va encore plus loin aujourd’hui en annonçant Project Leonardo, une manette PS5 pensée pour les personnes en situation de handicap.

Leonardo est un contrôleur qui veut rendre le jeu accessible à tous. Il se présente sous la forme d’un objet circulaire parsemé de gros boutons personnalisables. Chacun devra ensuite trouver les réglages qui lui correspondent.

Project Leonardo, une manette pour permettre à tout le monde de profiter du jeu vidéo

Project Leonardo dispose de la particularité d’être entièrement modulable selon les besoins du joueur. Par exemple, il est possible de remapper entièrement les touches. Plus encore, Sony donne la possibilité de créer des combinaisons avec plusieurs manettes. Si l’utilisateur le souhaite, il peut en appairer deux, en utiliser qu'une seule, deux avec une manette classique en plus… bref, tout est fait pour que tout le monde puisse y trouver son compte.

Dans une publication sur son blog officiel, Sony détaille la création de ce nouveau périphérique. Il a été réalisé avec des développeurs de jeux, des personnes en situation de handicap ou encore des experts en accessibilité. Un beau projet, qui n’a pas encore de prix, ni de date de sortie. On peut toutefois s’attendre à la voir débarquer dans le courant de l’année 2023, le design semblant définitif.

A lire aussi – Test God of War Ragnarök sur PS5 : c’est hachement bien

Project Leonardo est une initiative à saluer. Tout le monde a en effet le droit de profiter du jeu vidéo, malgré le handicap. La marque fait déjà de nombreux efforts à travers ses jeux, The Last of Us Part I ou God of War Ragnarok en sont l’exemple, mais c’est bien la première fois que quelque chose de « physique » sort en ce sens.

Du côté de chez Microsoft, une telle initiative existe déjà depuis plusieurs années avec la manette Xbox Adaptive. Cette dernière est aussi entièrement modulable et a été conçue pour s’adapter à tous les handicaps.

Source : Sony