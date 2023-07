PS Plus Extra/Premium : voici la liste des nouveaux jeux offerts en juillet 2023

Sony a dévoilé le prochain lot de jeux PlayStation Plus Extra et Premium. Ces gammes PS Plus Extra et Premium pour juillet 2023 comprennent toute une série de genres et seront disponibles pour les abonnés à partir du 18 juillet.

Sony a annoncé les sorties du catalogue de jeux PlayStation Plus Extra et Premium pour le mois de juillet 2023, et certains jeux très médiatisés sont à venir. Après Far Cry 6 le mois dernier, les abonnés vont profiter une fois encore d’une sélection de jeux intéressante dès le 18 juillet prochain.

Au total, 18 titres rejoignent le service, dont It Takes Two, Sniper Elite 5 et World War Z. On vous recommande sans modération It Takes Two, le jeu d’EA qui a remporté le titre Game Of The Year 2021 au Game Awards. Cette aventure coopérative recèle de surprises et d’environnements différents, qui rendront votre expérience plus variée que jamais.

LISTE DES JEUX PS PLUS EXTRA/PREMIUM EN JUILLET 2023

Comme d’habitude, la plupart des jeux offerts sont disponibles pour les abonnés PlayStation Extra et Premium, mais certains d’entre eux, les plus anciens, sont réservés aux abonnés Premium. Voici la liste des jeux offerts ce mois-ci pour tous les joueurs :

It Takes Two (PS5, PS4)

Sniper Elite 5 (PS5, PS4)

Snowrunner (PS5, PS4)

World War Z (PS5, PS4)

The Ascent (PS5, PS4)

Undertale (PS4)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (PS4)

Melty Blood: Type Lumina (PS4)

Dysmantle (PS5, PS4)

Circus Electrique (PS4)

Dynasty Warriors 9 (PS4)

Samurai Warriors 5 (PS4)

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure (PS5, PS4)

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R (PS5, PS4)

Monster Jam Steel Titans (PS4)

Voici la liste des jeux rétro réservés aux abonnés Premium, jouables sur PS5 et PS4.

Gravity Crash Portable (PSP)

Twisted Metal (PS1)

Twisted Metal 2 (PS1)

L'ajout des deux premiers jeux Twisted Metal, en particulier, est un événement important puisque l'adaptation télévisée de la série de jeux vidéo sera diffusée sur Peacock à la fin du mois. Ainsi, si vous souhaitez découvrir les deux premiers jeux qui ont tout déclenché, vous pourrez le faire beaucoup plus facilement.