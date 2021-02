PS5 : une mise à jour corrige le bug qui forçait l’installation de la version PS4 de certains jeux

La dernière mise à jour 20.02-02.50.00 du firmware de la PS5 corrige un bug agaçant qui provoquait l'installation de la version PS4 de certains jeux sur disque, quand bien même ces titres comprennent un patch spécifique pour la console next-gen.

La dernière mise à jour 20.02-02.50.00 du firmware de la PS5 est disponible, et on découvre dans les notes de versions qu'elle corrige un bug très agaçant constaté par certains joueurs. Une partie des jeux PS4 bénéficie en effet d'une version patchée spécifique pour les nouvelles consoles PS5. Et, ce, même si la console next-gen peut également lancer les jeux PS4 tels quels.

Normalement, lorsque l'on insère le disque blu-ray d'un tel jeu dans la PS5, la console procède automatiquement à l'installation de la version next-gen. Or, dans un certain nombre de cas, il s'avère que la console installe tout de même la version PS4 des jeux. Ce qui débouche sur des graphiques inférieurs, et parfois quelques bugs.

La PS5 installe enfin la bonne version des jeux grâce à une nouvelle mise à jour

“Le problème suivant a été résolu”, détaillent les notes de version “la version PS4 des jeux qui était installée et débouchait parfois sur des problèmes, même si une version PS5 de ces jeux existe”. En outre, les notes de versions expliquent que la mise à jour améliore également les performances de la console.

Le succès de la PS5 est écrasant : Sony a vendu à date plus de 4,5 millions de PS5 – sur fond de pénuries chroniques. Et on s'attend à de nouveaux records de vente à l'issue de l'année 2021. Ce qui ne signifie pas que le lancement de la PS5 n'a pas trébuché sur quelques bugs. Certaines unités de la PS5 refusent par exemple de démarrer.

Il y a également le mode 4K 120 images par secondes et HDR qui ne fonctionne pas jusqu'à récemment, avec les TV Samsung. Ainsi que divers problèmes mineurs, comme le bruit du lecteur blu ray ou du ventilateur de certaines unités que certains joueurs peuvent trouver gênant. Une liste de ces bugs et problèmes de la PS5 est disponible dans cet article.

