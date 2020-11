PS5 : Micromania propose de rembourser les acomptes face à la pénurie

La PS5 est en rupture de stock. Face à la pénurie de consoles Sony et l’allongement des délais de livraison, Micromania propose désormais aux acheteurs de rembourser leur acompte et d’annuler leur réservation. Si vous avez précommandé votre PlayStation chez Micromania, l’enseigne vous laisse en fait trois choix.

Disponible en France depuis le 19 novembre, les PS5 et PS5 Digital Edition rencontrent un succès fulgurant. Chez la plupart des revendeurs, les deux consoles sont en rupture de stock. Certains internautes profitent de la pénurie en vendant des consoles à prix exorbitants sur des sites de vente en ligne comme eBay ou LeBonCoin.

Une semaine après l’arrivée des consoles sur le marché, certains acheteurs ayant passé une précommande n’ont pas toujours reçu leur achat. De nombreux enseignes n’ont pas encore été en mesure de livrer les PS5 réservées par leurs clients en échange d’un acompte. C’est notamment le cas de Micromania.

Micromania laisse 3 choix aux acheteurs de PS5

Conscient de l’agacement des acheteurs, Micromania a décidé de contacter les personnes ayant précommandé la PS5. « Vous attendez votre console PS5 et nous comprenons votre impatience. En attendant les prochains approvisionnements que nous vous confirmerons dès que possible, nous vous proposons 3 alternatives valables dès la réouverture de nos magasins samedi 28 novembre » annonce l’enseigne, dont les magasins physiques s’apprêtent à réouvrir leurs portes.

Tout d’abord, Micromania propose aux acheteurs de patienter. « Vous conservez votre réservation en maintenant l’acompte de 50 euros ce qui vous garantit d’avoir une PS5 et nous vous tiendrons informé dès que possible de sa disponibilité, sachant que nous faisons tous les efforts pour vous satisfaire dans les meilleurs délais » explique Micromania. Sony ayant promis de nouveaux stocks de PS5 d’ici Noël, c’est probablement la façon la plus sure d’obtenir votre précieux. Néanmoins, Micromania semble incapable de mettre en avant une date de réassort. Les problèmes de stock risquent donc de s’éterniser.

Sur le même sujet : PS5 vs Xbox Series X et S – Sony a vendu plus de consoles que Microsoft au lancement

L’enseigne propose aussi de convertir l’acompte de 50€ versé lors de la réservation en bon d’achat valable pendant un an sur tous les produits de son magasin. Enfin, pour les acheteurs souhaitant acheter la console par d’autres moyens, Micromania propose aussi de « rembourser cet acompte de 50 euros en magasin, directement sur votre Carte Bancaire ou en suivant notre procédure classique de remboursement ». Quelle option allez-vous choisir ? On attend votre avis dans les commentaires.