PS5 : Samsung confirme l’arrivée d’un patch 4K 120 Hz HDR pour ses TV

Les propriétaires de PS5 et de TV Samsung pourront bientôt jouer en 4K 120 Hz HDR. Samsung confirme l'arrivée d'un patch dans une mise à jour du firmware de la console programmée pour le mois de mars.

Les joueurs PS5 propriétaires de TV Samsung récentes l'ont vite constaté : il est impossible d'afficher les jeux à la fois en 4K, HDR et 120 Hz. Quand bien même la console le propose. Le bug débouche alors sur un écran noir. Les joueurs mécontents n'ont alors d'autre solution que de repasser en 60 Hz, désactiver le HDR ou opter pour une définition inférieure.

Il semble de toutes façons que le catalogue de jeux PS5 compatibles avec tous ces modes à la fois n'est encore pas très fourni. Or, à en croire Samsung, les choses avancent. Un patch sera intégré dans une mise à jour du firmware de la PS5 qui doit arriver en mars 2021. L'info vient du forum officiel de Samsung en Allemagne.

Sony règle enfin le bug 4K 120 Hz HDR de la PS5 avec les TV Samsung

Un modérateur y affirme : “l'erreur a été identifiée et Sony devrait proposer une mise à jour en mars pour rendre possible le 4K 120 Hz avec HDR. Veillez à garder votre PS5 à jour. Votre TV n'a pas besoin de mise à jour logicielle (mais nous recommandons de toujours garder votre système à jour pour des raisons de stabilité et de sécurité). Votre TV n'a pas besoin d'être réparée, il est donc inutile de contacter le service technique”.

Les premiers joueurs next-gen que ce soit sur PS5 ou sur Xbox Series X doivent composer avec quelques bugs et fonctionnalités manquantes. Des problèmes qui sont du reste courants lors du lancement de nouvelles générations de consoles. Ces problèmes sont en général réglés dans les semaines qui suivent la sortie. Mais cette année deux facteurs viennent compliquer la donne.

D'abord il y a la complexité des consoles, qui ressemblent désormais davantage à des PC gamer très avancés, ainsi que les technologies de pointe qu'elles tentent d'exploiter. Sur les TV, la 4K devient courante, mais le rafraîchissement 120 Hz ou même le HDR ne le sont pas forcément. D'autant qu'il existe plusieurs normes incompatibles entre elles.

Cela représente en soit un défi pour les développeurs, car il faut s'adapter à de nombreux scénarios de compatibilité. Pour ne rien arranger, la pandémie de coronavirus perturbe l'activité de toutes les entreprises dans le monde – y compris Samsung et Sony. Les salariés sont en télétravail, et régler ce genre de problèmes sans présentiel est forcément plus complexe et prend plus de temps.

Source : Techradar