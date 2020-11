PS5 : il faudra attendre 2022 pour découvrir le vrai potentiel de la console

La PS5 dévoilera tout son potentiel qu'en 2022. C'est en tout cas ce que vient d'affirmer Jim Ryan, le grand patron de Playstation, dans une longue interview pour l'agence de presse russe TASS. Le PDG de Sony Interactive Entertainment est aussi revenu rapidement sur la réponse potentielle de Sony au Xbox Game Pass de Microsoft.

C'est désormais officiel, la PS5 est disponible en France depuis le 19 novembre 2020, et aux États-Unis et dans six autres pays depuis le 12 novembre 2020. En raison de la crise sanitaire, les débuts de la console se sont malheureusement déroulés dans la douleur. Les sites des revendeurs français ont connu d'importants problèmes techniques, suite à l'afflux massif des clients et aux stocks très limités de la console.

En parallèle du lancement, le PDG de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan continue de multiplier les interviews auprès des médias du monde entier. Le patron de Playstation vient par exemple d'accorder un long entretien à TASS, l'agence de presse russe. Durant cet échange, le journaliste a demandé au responsable quand les développeurs allaient commencer à proposer des jeux exclusifs à la PS5, et non cross-gen.

La PS5 révèlera son plein potentiel en 2022

Comme à son habitude, Jim Ryan a joué cartes sur table, estimant qu'il faudra attendre 2022 avant de découvrir le plein potentiel de la PS5 : “L'histoire vous dira que c'est au cours de la deuxième ou troisième année que les développeurs ont vraiment pris leur élan. Les développeurs ont généralement besoin de temps pour se familiariser avec le matériel. Mais c'est probablement en 2022 que vous allez voir des choses merveilleuses, comme c'était le cas en 2015-2016 pour la génération précédente, lorsque les jeux phares de cette génération ont été publiés”.

Même si certains pourraient qualifier le discours de Jim Ryan comme étant maladroit, le PDG fait au moins preuve d'honnêteté. Il est vrai que les développeurs ont commencé à réellement exploiter les capacités de la PS4 et de la PS4 Pro en 2015, 2016 et 2017, avec des titres comme Horizon : Zero Dawn, Hellblade : Senua's Sacrifice ou encore Doom et Dishonored 2. De véritables claques visuelles comme God of War ou Red Dead Redemption 2 ont quant à elles débarqué lors des dernières années de carrière de la machine de Sony.

En outre, Jim Ryan est revenu rapidement sur la réponse éventuelle de Sony au Xbox Game Pass de Microsoft. Il a déclaré que “de nouvelles infos allaient arriver prochainement, mais pas aujourd'hui”. Sony va-t-il développer davantage son service de cloud gaming, le Playstation Now ? Ou bien une nouvelle formule du Playstation Plus va-t-elle voir le jour ? Les paris sont ouverts.

Source : TASS