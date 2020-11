PS5 : cette vidéo montre Spider-Man Miles Morales se charger en 7 secondes grâce au SSD

Une nouvelle vidéo amateur de la PS5 circule sur la toile : on y découvre un aperçu des temps de chargement hallucinants permis par le SSD de la console. Le jeu Spider-Man Miles morales charge une partie en à peine 7 secondes.

On le sait depuis maintenant des semaines : grâce à leur SSD, les consoles next-gen (PS5, Xbox Series X|S) permettront aux jeux de se charger beaucoup plus vite. Sony a en effet choisi sur cette génération d'opter pour du stockage SSD avec des contrôleurs personnalisés.

La méthode retenue par Sony permet ainsi à la PlayStation 5 de profiter de 825 Go de stockage ultra-rapide, avec une bande passante pouvant aller jusqu'à 5 Go/s.Des premiers tests et déclarations officielles pointaient ainsi sur des temps de chargement réduits à moins de 10 secondes.

PS5 : une nouvelle vidéo montre ses temps de chargement ultra-rapides

On savait ainsi que pour charger le jeu Godfall, il faudrait à peine 7 secondes. Or, jusqu'ici, on n'avait pas pu se rendre compte de la vitesse de ces temps de chargement en vidéo sur d'autres jeux. Sur Reddit, une mystérieuse vidéo montre enfin ce que cela donne avec le jeu Spider-Man Miles Morales.

Ce nouvel opus est l'un des jeux qui exploiteront le mieux les nouvelles capacités de la PS5. Dans la courte séquence vidéo ci-dessous, on peut voir le membre Reddit u/nicoreese naviguer dans l'interface de la PS5 – qui a l'air au passage extrêmement fluide.

Puis il lance le jeu Spider-Man : Miles Morales en “cold boot”, c'est à dire sans avoir démarré et fermé le jeu depuis le dernier démarrage de la console. 7 secondes plus tard, on est sur l'écran d'accueil de Spider Man. Il lance alors une partie enregistrée – deux secondes plus tard tout est chargé !

La date de sortie de la PlayStation 5 est fixée au 19 novembre 2020. L'histoire ne dit donc pas comment cet utilisateur a réussi à mettre la main sur une console avant le jour J. D'autant plus que la PS5 est déjà en rupture de stock presque partout alors même que les précommandes ne sont pas achevées.

Ces bons résultats rendent en tout cas cette PlayStation 5 de plus en plus séduisante. Et on a hâte de voir des démos des temps de chargement indépendantes sur la Xbox Series X.